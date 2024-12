WhatsApp, addio problemi di comunicazione: l’aggiornamento è epico

WhatsApp, buone notizie per gli utenti: è in arrivo un nuovo aggiornamento che eliminerà per sempre ogni problema di comunicazione.

Come sappiamo, WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Ogni giorni milioni di utenti usano quest’app per inviare messaggi, telefonare, scambiarsi foto, video, note vocali, contatti, posizioni geografiche e file multimediali di diverso tipo.

Insomma, possiamo tranquillamente dire che il suo avvento ha rivoluzionato per sempre il nostro modo di comunicare. Gli sviluppatori Meta, l’azienda proprietaria della piattaforma, stanno comunque continuando a migliorare l’esperienza degli utenti con tantissime nuove funzioni, che hanno appunto come obiettivo quello di rendere più piacevole ed intuitivo l’utilizzo di WhatsApp. A tal proposito, un nuovo aggiornamento andrà presto a risolvere un problema di comunicazione molto comune.

WhatsApp, in arrivo il nuovo aggiornamento: preparati a dire addio ai problemi di comunicazione

Stando a quanto si può apprendere da Wabetainfo.com, è in arrivo l’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.26.9 che porterà con sé un’importante novità dal punto di vista della comunicazione. In pratica, l’applicazione consentirà agli utenti di tradurre in automatico messaggi ed aggiornamenti in lingue diverse. Gli utenti potranno di fatto decidere se abilitare le traduzioni automatiche per tutti i nuovi messaggi o se tradurre soltanto specifici contenuti.

Così facendo, si andranno ad abbattere le barriere linguistiche e si favorirà una comunicazione più fluida. Al momento non sappiamo quando questa nuova funzione verrà resa disponibile per tutti. Per ora è in fase di sviluppo. Nel frattempo l’azienda continua a lavorare per introdurre ulteriori miglioramenti sulla piattaforma.

Ad esempio, è già disponibile sul Google Play Store l’aggiornamento beta per Android 2.24.26.18, in cui WhatsApp sta lavorando per contrassegnare gli aggiornamenti dei canali come contrassegnati con una stella. Ad oggi questa funzionalità è disponibile solo per i messaggi condivisi in chat individuali e di gruppo. Tuttavia, WhatsApp prevede di estendere la funzione anche ai canali. Gli utenti saranno quindi in grado di recuperarli più velocemente senza dover scorrere l’intera cronologia, così da poter salvare gli aggiornamenti, potendoli effettuare anche in seguito.

Inoltre, un elenco dedicato di aggiornamenti dei canali contrassegnati con stelle fornirà un modo migliore per accedere ai contenuti salvati. Si precisa che gli utenti dovranno prima iniziare a seguire un canale per poter contrassegnare gli aggiornamenti come contrassegnati con stelle. Anche in questo caso non sappiamo esattamente quando è previsto il lancio dell’aggiornamento per tutti gli utenti. Tuttavia, ci si aspetta ciò avvenga nell’immediato futuro.