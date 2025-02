WhatsApp, con questa opzione possono seguirti: disattivala per non essere spiato

In quanti sapevano che, tramite un’opzione di WhatsApp, è possibile seguire chi si vuole? Ecco come tutelarci e impedire ai malintenzionati di spiarci.

Tra le applicazioni più utilizzate è impossibile non menzionare WhatsApp, il servizio di messaggistica che conta milioni di utenti in tutto il mondo. Fin dal suo debutto ha rivoluzionato il modo in cui interagiamo, grazie all’introduzione di numerose funzioni. Tuttavia, come spesso accade online, la piattaforma nasconde delle insidie: in quanti sapevano che può essere usata anche per spiare gli altri?

Nel corso degli anni WhatsApp è stata in grado di rinnovarsi lanciando di volta in volta novità pronte ad ampliare l’offerta delle funzioni a disposizione degli utenti rendendo la loro esperienza più pratica e completa. L’app è sempre riuscita a mantenersi al passo coi tempi, grazie ad un team di sviluppo che è costantemente al lavoro per portare nuovi aggiornamenti.

Solo di recente su WhatsApp è approdato ChatGPT, col lancio del primo chatbot sull’applicazione: per utilizzare l’intelligenza artificiale – il cui accesso, in questo modo, viene ampliato ad una vastissima platea di utenti – basta un semplice messaggio. Le novità, sul servizio di messaggistica, sembrano non finire mai. Eppure non bisogna sottovalutare i possibili pericoli legati al suo uso.

WhatsApp, la funzione da disattivare subito per tutelarsi

WhatsApp può essere usato per spiare e addirittura seguire un utente. Forse la maggior parte di noi non lo sa, e non ci pensa nemmeno, ma la piattaforma può trasformarsi in un’arma a doppio taglio quando si tratta di sicurezza. Cosa possiamo fare per tutelarci e impedire ai malintenzionati di tenerci sotto controllo? La soluzione arriva dall’esperta di tecnologia Eleonora Viscardi.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram – dove è possibile trovare utili consigli e trucchi per i nostri dispositivi -, l’influencer ha spiegato in che modo evitare che possano spiarci tramite WhatsApp. Il primo passo è entrare nell’applicazione e accedere alle Impostazioni, per poi selezionare le voci Privacy e Posizione in tempo reale.

A questo punto è necessario accertarsi che la nostra posizione non sia in condivisione in una chat. Nel caso in cui qualcuno dovesse avere accesso ad essa, infatti, potrà seguire i nostri spostamenti vedendo dove ci troviamo in tempo reale. Per una maggiore sicurezza, l’esperta di tech invita anche a controllare che non ci siano dispositivi estranei collegati al nostro account.

Per farlo, basta andare sull’opzione Dispositivi collegati. Sul display appariranno tutti i device che abbiamo connesso a WhatsApp (oltre allo smartphone, potremmo aver scaricato la versione web per PC ad esempio). Se notiamo un dispositivo sospetto, non dovremo fare altro che cliccarci sopra e selezionare Disconnetti: così nessun curioso potrà accedere alle nostre conversazioni private.