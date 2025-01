WhatsApp consuma troppa batteria? Attiva subito la nuova funzione

WhatsApp è una delle applicazioni che consumano maggiormente la batteria del nostro cellulare: con la nuova funzione si risolve subito il problema.

Tra le applicazioni che consumano maggiormente la batteria dello smartphone troviamo di sicuro WhatsApp. Le statistiche sulla nostra attività, che possiamo controllare direttamente dal cellulare, ne sono la prova: il servizio di messaggistica appare sempre in cima insieme agli altri social, come Instagram e TikTok. Grazie alla nuova funzione, però, potremo risolvere finalmente questo problema.

L’applicazione di messaggistica vanta milioni di utenti in tutto il mondo. Ognuno di noi usa quotidianamente WhatsApp per tenersi in contatto con amici, parenti e colleghi condividendo non solo messaggi di testo o vocali ma anche immagini, video e contenuti vari. Tra chat singole e di gruppo, a cui si aggiungono le Community, potremmo finire col passare diverso tempo sulla piattaforma senza nemmeno rendercene conto.

Non sorprende, quindi, che l’utilizzo di WhatsApp possa consumare anche parecchia batteria. Fortunatamente, il servizio di messaggistica si aggiorna di continuo per rispondere alle esigenze degli utenti: con la sua nuova funzione, l’applicazione ha deciso di risolvere il problema una volta per tutte.

WhatsApp, con la nuova funzione il consumo di batteria non è più un problema

Il team di sviluppo di WhatsApp è al lavoro per dare agli user un maggiore controllo sulla gestione delle immagini che vengono riprodotte automaticamente. Ci riferiamo alle emoji, agli sticker e alle GIF, il cui utilizzo è in costante ascesa. Una nuova opzione permetterà agli utenti di disattivarne le animazioni, così che restino statiche. La loro azione partirà solamente se gli user decideranno di riprodurla manualmente.

WhatsApp consentirà di “gestire le proprie preferenze di animazione direttamente dalle impostazioni”, come spiegato dagli esperti di WABetaInfo in uno dei loro ultimi articoli. Gli utenti, dunque, potranno scegliere se visualizzare o meno le animazioni di GIF, emoji e sticker tramite una funzione che potrà essere usata per selezionare separatamente quali contenuti si riprodurranno automaticamente e quali no.

L’applicazione intende “introdurre tre opzioni separate”, così da poter gestire ciascuna tipologia di animazione. Con questa novità il team di sviluppatori dimostra ancora una volta la sua attenzione verso le richieste degli utenti. Grazie alla disattivazione degli adesivi animati, infatti, la batteria dei nostri smartphone durerà sicuramente di più.

Inoltre il rilascio della nuova funzione verrà incontro a coloro che considerano superflue le animazioni e che preferiscono avere chat “pulite”, prive di distrazioni. Per il momento l’opzione è in fase di sviluppo e bisognerà attendere un po’ di tempo prima che venga messa a disposizione per tutti gli utenti.