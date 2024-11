Whatsapp, down definitivo e irrimediabile su tutti questi smartphone: niente da fare

Niente da fare, ormai è ufficiale: down definitivo per Whatsapp su questi smartphone.

Immaginare di farne a meno sembra fantascienza, eppure, alcuni, saranno costretti a farlo. Parliamo di Whatsapp, l’app di messaggistica probabilmente più usata e diffusa al mondo. Spesso e volentieri, a riguardo, si sono rincorse ipotesi su addii e stop, ma, a quanto pare, ora è definitivo: su questi smartphone down definitivo.

I motivi per cui gli utenti amano Whatsapp sono semplici da comprendere: le sue funzionalità eccezionali. Da semplice app di messaggistica si è trasformata in un vero e proprio punto di riferimento per le comunicazioni. Ci offre, oggi, la possibilità di effettuare chiamate, videochiamate, di creare gruppi, di inviare file di ogni genere, insomma è parte integrante del nostro quotidiano, tanto personale quanto lavorativo. Cerchiamo di capire nel dettaglio, dunque, cosa sta succedendo.

Whatsapp, addio su questi dispositivi: down definitivo

La questione è semplice: nel corso dei mesi a venire, l’app smetterà di funzionare su alcuni smartphone. A quanto pare, la data “x” sarebbe Febbraio 2025 e Meta avrebbe annunciato in modo ufficiale la novità. Ovviamente, gli utenti, adesso, vogliono comprendere quali sono gli smartphone in questione ad essere coinvolti.

A quanto pare, l’app non potrà più essere installata, avviata e utilizzata su quei dispositivi che si servono del sistema operativo KaiOS. Il motivo? Meta ha interrotto la collaborazione. Tale sistema operativo, molto diffuso su alcuni modelli di brand come Nokia e Alcatel, spesso riguarda smartphone economici, ma apprezzati e diffusi tra i consumatori.

A questo punto la domanda sorge spontanea: come potranno fare gli stessi per continuare a fruire dell’app? Le scelte, sembra, saranno solo due: sostituire il proprio smartphone, scegliendone uno con sistema operativo che supporti l’app, come Android o iOS. O, nel caso in cui proprio non vogliano salutare il vecchio cellulare, trovare un’alternativa proprio a Whatsapp. E, dunque, un’altra app che consenta l’invio di messaggi. Un esempio potrebbe essere Telegram.

Quale che sia la decisione finale dei consumatori, ciò che è certo è che Whatsapp smetterà ufficialmente di funzionare su tutti quei dispositivi che utilizzano il sistema KaiOs. Dunque, occorre ovviamente verificare se tale peculiarità coinvolge il nostro smartphone e, nel caso, decidere come agire entro Febbraio 2025, per evitare il rischio di ritrovarsi, d’improvviso, impossibilitati ad usare uno strumento ormai per molti indispensabile.