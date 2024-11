Whatsapp, evita come la peste i messaggi di chi ha il numero con questo prefisso: sono pericolosi

Occhio ai messaggi Whatsapp che arrivano da un numero con questo prefisso: ecco perché sono pericolosi.

Inutile negarlo, Whatsapp è, ad oggi, un’app diffusa in quasi tutto il mondo e, probabilmente, anche tra le più amate dagli utenti. Merito dell’insieme sorprendente di funzioni che mette a disposizione: inviare messaggi, file multimediali, effettuare chiamate e videochiamate, il tutto personalizzato da emoticon e simili. Per quanto apprezzata, tuttavia, non è esente da rischi: occhio ai messaggi che arrivano da un numero con questo prefisso, ecco perché sono pericolosi.

Nonostante le tante impostazioni sulla privacy e i molti aggiornamenti volti non solo a rendere più funzionale l’app, ma anche a tutelare gli utenti, anche Whatsapp può rivelarsi terreno fertile per rischi non da poco. Uno di questi, che si sta diffondendo a macchia d’olio, vede protagonista uno specifico messaggio con relativo prefisso. Chiariamo i dettagli.

Whatsapp, attenzione ai rischi: guardati da messaggi con questo prefisso

Semplici frasi che non destano allarme, come “Scusa, posso parlarti un attimo?”, sono l’esca. Messaggi all’apparenza innocui che, però, celano una vera e propria truffa. Nello specifico, parliamo di quella che oggi è conosciuta come “Truffa del Sud Africa” che, pare, avrebbe già mietuto un gran numero di vittime.

Ciò che accade è, all’apparenza, banalissimo: tra le nostre chat potremmo ritrovarcene una da un numero sconosciuto, con prefisso che inizia per +27. Come anticipato, da questa chat riceveremo messaggi che sembrano innocui e, magari, ci incuriosiscono, visto che non conosciamo il mittente.

Nel momento in cui, dunque, andiamo a rispondere, ecco che potremmo ricevere un’offerta di lavoro, con relativi link su cui cliccare. Link che, nemmeno a dirlo, ci condurrebbero a moduli da compilare che richiedono informazioni sensibili e personali, come dati anagrafici e bancari. Ma non solo. Potremmo essere spinti a visionare dei video, mettere like o eseguire semplici compiti.

L’obbiettivo è, ovviamente, molto chiaro: truffare l’utente e farlo cadere in trappola. Per tale ragione la prevenzione è essenziale: laddove un tale messaggio dovesse giungere sulla nostra app, la cosa migliore da fare sarebbe bloccare nell’immediato il numero e la relativa chat. Ovviamente, senza rispondere né seguire alcuna delle indicazioni indicate all’interno del messaggio stesso.

Ricordiamo che, purtroppo, oggi questo genere di truffe è molto diffuso e, di volta in volta, le mire dei criminali informatici variano dallo spolpare i conti in banca o appropriarsi di dati che poi potrebbero utilizzare in modo illecito. Meglio tenere gli occhi bene aperti.