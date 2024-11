Whatsapp ha un cestino nascosto, svuotalo e avrai molti Giga in più sullo smartphone: come fare

Esiste un procedimento per poter accedere al cestino nascosto di WhatsApp e liberare spazio sullo smartphone: come si fa

WhatsApp è ormai presente su quasi tutti i telefoni e ogni utente avrà già sperimentato problemi di spazio. La app di messaggistica gestita da qualche anno da Meta può infatti occupare molto spazio in memoria. Di default, WhatsApp salva tutti i file multimediali ricevuti nelle chat, come foto, video, audio e documenti. Questi file, accumulandosi, cominciano presto a riempire la memoria e a rallentare il telefono.

Un altro problema è quello dei backup automatici. WhatsApp crea backup automatici delle chat, che a lungo andare cominciano a essere tanto pesanti, specie se le chat sono costipate da molte conversazioni e sature di file multimediali. L’altra criticità è relativa alla cache. Essa accumula dati temporanei che possono crescere nel tempo e occupare molto più spazio del previsto.

Infine ci sono i messaggi che, se non vengono eliminati, restano lì, nella memoria del dispositivo, contribuendo a occupare più spazio del dovuto. Ma esiste un cestino di WhatsApp attraverso cui cancellare i file multimediali non necessari, i backup e svuotare la cache?

Come operare nel cestino di WhatsApp

Per liberare spazio, la strategia migliore è appunto quella di svuotare tutte le chat di WhatsApp, cioè cancellarle, senza perdere la cronologia delle conversazioni. Così facendo si riesce a liberare spazio velocemente, cassando vecchi file multimediali e messaggi in pochi passaggi.

Per farlo basta aprire WhatsApp e accedere alla scheda Chat. Toccando l’icona dei tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo si deve poi selezionare la sezione “Impostazioni”. Nel menu delle impostazioni, si seleziona “Chat” e da lì si passa a ​​”Cronologia chat”. Giunti qui si può selezionare l’opzione “Svuota tutte le chat”. WhatsApp chiederà all’utente di confermare la sua identità e se si desidera poi eliminare anche i file multimediali ricevuti nelle chat. Se si seleziona questa opzione, foto, video e documenti verranno eliminati sia da WhatsApp che dalla gallery del dispositivo.

Infine, bisogna selezionare il comando “Chat vuote” per completare il processo. Operando in questo cestino segreto di WhatsApp non si eliminano le chat stesse, ma si agisce per svuotarne il contenuto, liberando spazio senza eliminare le conversazioni. Inoltre, messaggi e file possono essere recuperati a patto che sia stato fatto un backup prima di svuotare le chat.

L’altro metodo per accedere al cestino nascosto di WhatsApp può essere applicato sul file manager del telefono. Si passa da “Memoria interna”, poi fino a “media”. Da lì si va sulla voce “com.whatspp” e poi in “whatsapp”. Si aprirà così la voce “Database”. Tenendo premuto sui file più vecchi o non necessari sarà possibile eliminarli.