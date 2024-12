Whatsapp, la novità più attesa rivoluziona l’app: cambia tutto, i dettagli

Meta introduce una novità attesa da tempo dagli utenti e che promette di rivoluzionare l’app di messaggistica più famosa del pianeta: ecco cosa cambierà da ora in avanti.

WhatsApp è la più popolare app di messaggistica istantanea al mondo. Da quando Meta ha rilevato la piattaforma nel 2014 non ha smesso di implementarne le potenzialità per offrire alla sua vasta platea di utenti – che ha da tempo superato i 2 miliardi – servizi sempre migliori dal punto di vista qualitativo.

Grazie a WhatsApp infatti possiamo mantenere i contatti in tempo reale da una parte all’altra del pianeta, come a dare una realizzazione plastica alla “profezia” del villaggio globale enunciata nella prima metà degli anni ’60 dal massmediologo Marshall McLuhan. L’ultima, attesissima novità di WhatsApp promette di rivoluzionare il modo con cui usiamo l’app di Meta.

WhatsApp, la novità rivoluzionaria che cambia tutto

Tra le tante funzionalità di WhatsApp, una delle più utilizzate riguarda l’invio dei messaggi vocali. Il problema è che questa funzione è comoda da usare per chi la invia, ma decisamente meno per chi riceve il messaggio vocale che non sempre ha il tempo di ascoltare comunicazioni destinate a durare anche parecchi minuti.

Da tempo gli utenti chiedevano una funzionalità che permettesse di trascrivere i messaggi vocali e con l’ultima versione di WhatsApp Meta ha accontentato le loro richieste. La nuova funzione è in grado di tradurre tutto il vocale, punteggiatura inclusa, con il testo che si illumina mentre scorre la traccia audio del messaggio.

Attivare la nuova funzione di trascrizione dei messaggi vocali è semplice: basterà scaricare la versione aggiornata di WhatsApp. Attualmente la funzionalità è sicuramente attiva per quanto riguarda gli iPhone ma non dovrebbe tardare a essere disponibile anche sugli smartphone Android. L’annuncio di WhatsApp risale al 21 novembre scorso

Per attivare la funzione di trascrizione dei messaggi vocali dovremo aggiornare l’applicazione e poi aprire le Impostazioni di WhatsApp. Successivamente dovremo aprire la chat e attivare “Trascrizione dei messaggi vocali”. Avremo modo anche di scegliere la lingua in cui di solito riceviamo i messaggi vocali.

Come funziona concretamente la nuova funzione? Quando riceveremo un messaggio vocale che non vogliamo/possiamo ascoltare non dovremo far altro che tenere premuto il messaggio e scegliere l’opzione Trascrivi. La trascrizione sarà davvero efficace e fedele anche alla punteggiatura. Potremo trascrivere il vocale anche senza aprirlo.

Se decidiamo invece di sentirlo potremo, come anticipato, visualizzare ogni singola parola pronunciata in corrispondenza del messaggio audio. Come detto la funzione è ottimizzata molto bene e promette di rivoluzionare il nostro approccio all’applicazione di Meta.