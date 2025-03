WhatsApp, puoi fingere di essere sempre online anche quando non lo sei: trucco geniale

In molti manteniamo lo stato su Whatsapp per non far insospettire le persone a noi care che magari abbiamo qualcosa da nascondere. Da oggi c’è un segreto per fingere di essere sempre online.

Diventa interessante andare ad approfondire un argomento molto spinoso e che da tempo fa riflettere sulla decisione da prendere.

Da tempo l’applicazione di messaggistica istantanea ci ha permesso di togliere dalla disponibilità degli altri la possibilità di mostrare se siamo online o meno. Non è un trucco questo, ma un modo ormai consolidato che però rischia di farci litigare con le persone a noi care. Inutile negare che se abbiamo un partner, questo penserà che la nostra scelta sia legata a nascondere qualcosa.

Oggi però dimenticate questi problemi perché c’è un trucchetto geniale che ci permette di risolvere la questione in pochissimi secondi. Un trucchetto geniale che ci permetterà di rimanere online quando vogliamo senza farlo capire agli altri. Questo stratagemma ci permetterà di non dover cambiare il nostro stato e di poter allo stesso tempo mantenere la privacy e riuscire a fare quello che vogliamo senza condizionamento rispetto alle altre persone.

Sempre online su Whatsapp, ma senza che gli altri lo capiscano

Potrai essere sempre online su Whatsapp senza che gli altri lo capiscano se ti iscrivi all’app web Whatsapp. Non potrai farlo direttamente dal tuo smartphone, ma questo sarà possibile sia su computer che sul tuo iPad, riuscendo così a tutelare in maniera lecita e legale la tua privacy.

L’interfaccia di Whatsapp Web è identica a quella dell’app da smartphone e si utilizza in maniera istantanea, con facilità anche nell’invio e nel salvataggio di documenti. Inoltre potremo anche effettuare le videochiamate sfruttando anche dei device più potenti che ci permetteranno di avere tutto più fluido e con una risoluzione decisamente migliore.

Un trucchetto che al momento pochi conoscono, ma che di fatto può aiutarci soprattutto nelle sessioni prolungate di lavoro e che ci obbligano a dover fare i conti con tante cose da fare e la mancanza totale di volontà di essere disturbati.

Sondaggi sottolineano, infatti, che sono moltissimi gli utenti che decidono di non scrivere qualora vedono lo stato offline dei loro contatti. Essere online e visibili infatti ci obbliga a dover dare conto di una risposta oppure fa capire alle persone che ci scrivono che non abbiamo voglia o tempo di comunicare con loro. Una bugia bianca attraverso un trucchetto che ci svolterà la comunicazione di tutti i giorni.