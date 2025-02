Whatsapp, sviluppatori migliorano le note visibili una sola volta: non dovrai temere per la tua sicurezza

WhatsApp è alle prese con un nuovo aggiornamento che riguarda note e funzioni “visualizza una volta”: siamo vicini alla svolta.

Su Google Play Beta Program, per alcuni beta-tester, è già disponibile la versione 2.25.3.7. di WhatsApp. L’aggiornamento in questione propone una nuova interessante funzionalità che riguarda le note e i media “View Once”, ovvero connessi al comando “visualizza una volta“.

“Visualizza una volta” di WhatsApp è una novità che risale ormai al lontano 2021. E si tratta di un’introduzione importante per offrire agli utenti maggiore controllo sulla privacy dei contenuti multimediali condivisi sull’app. In pratica, la funzione permette di inviare foto e video e altri file (anche note vocali) che possono essere visualizzati o aperti dal destinatario una sola volta. Poi, una volta aperto il contenuto, esso scompare dalla chat. E non è più accessibile né al mittente né al destinatario.

Novità per le note e i file “view once” su WhatsApp: maggiore flessibilità

Finora i file inviati con il comando “visualizza una volta” sono stati però accessibili solo sul telefono, ovvero sul dispositivo di base cui è collegato il programma di messaggistica. Ora, invece, alcuni beta tester stanno sperimentando una nuovissima funzionalità che consente loro, appunto, di aprire i media “view once” su tutti i loro dispositivi collegati. Quindi sul web o su altri device.

In questo senso, l’aggiornamento di WhatsApp è volto non solo a migliorare la privacy ma anche la praticità delle condivisioni di contenuti sensibili tra gli utenti. Così, dopo aver reso anche le note vocali condivisibili in modalità “view once”, la app ha cominciato a testare ulteriori miglioramenti per i media visualizzabili o apribili una volta.

Con l’ultimo aggiornamento beta per Android 2.25.3.7 disponibile sul Google Play Store la app di messaggistica sta dunque introducendo la possibilità di aprire i media visualizzabili una volta sola anche sui dispositivi collegati. Ciò significa che chi utilizza WhatsApp su più dispositivi, come alti smartphone e il computer (tramite WhatsApp Web o l’app desktop), potrò visualizzare e aprire questi contenuti sensibili anche lì. Però mantenendo sempre lo stesso livello di sicurezza e privacy.

L’obiettivo è garantire maggiore flessibilità, senza tuttavia compromettere la protezione dei dati personali. Chi riceverà un documento importante in modalità “view once” potrà ora aprirlo dove vuole, sia sul telefono che sul pc, sapendo comunque che il file rimarrà al sicuro da qualsiasi condivisione non autorizzata.

Sono tanti, infatti, gli utenti che usano più dispositivi. E, in questo modo, costoro non saranno più obbligati a tornare al device principale per aprire un’immagine, un video o una nota vocale inviata con modalità “view once”.