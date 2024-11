WhatsApp, vedrai queste nuove icone in chat e nei gruppi: a cosa serviranno

Novità WhatsApp, sono in arrivo le nuove icone per chat e gruppi: ecco come cambieranno e a cosa serviranno.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dagli esperti di settore, ultimamente WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più amata ed utilizzata al mondo, starebbe lavorando ad una serie di nuovi aggiornamenti che mirano a migliorare l’esperienza visiva degli utenti.

In particolare, gli sviluppatori si starebbero concentrando su una funzione tematica finalizzata a scegliere il colore principale dell’app. Nello specifico, verrà presto introdotto un elegante tema scuro per la modalità luce, in cui il solito verde sarà sostituito con il nero.

Così facendo, si andrà a dare un aspetto più moderno e minimalista all’interfaccia e si andrà a migliorare la leggibilità sullo schermo. Ma non è tutto, perché grazie all’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.24.12 è stato possibile scoprire che sarebbero allo studio anche delle nuove icone per chat e gruppi.

WhatsApp: presto in arrivo le nuove icone per chat e gruppi

Come abbiamo anticipato, tra le ultime novità in arrivo con l’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.24.12 ci sono anche alcuni interessanti cambiamenti che riguardano le icone di chat e gruppi. In pratica, gli sviluppatori starebbero lavorando all’implementazione di una nuova funzione che permetterebbe di cambiare colore alle icone delle chat.

Attualmente, qualora non ci sia la foto del profilo, le icone sono di colore grigio chiaro, così da fornire un aspetto neutro, semplice ed uniforme all’interfaccia dell’applicazione. Tuttavia, questa scelta adottata finora renderebbe più difficile per gli utenti trovare la chat o il gruppo di proprio interesse. Introducendo, invece, colori nuovi più vivaci diventerebbe più facile identificare istintivamente i propri contatti nel momento in cui si va a cercarli. Una funzione che sarebbe ancora più utile per le chat di gruppo che spesso non hanno assegnata la foto.

Insomma, si tratterebbe di una funzione molto simile a quella già attiva all’interno della rubrica di Android, dove ogni contatto si distingue visivamente per un’icona codificata a colori, che consente appunto agli utenti di trovare tutto ciò che cercano in un solo colpo d’occhio.

Questa opzione diventerebbe dunque estremante utile soprattutto quando i contatti hanno nomi identici o non hanno la foto profilo o, ancora, hanno scelto di nasconderla per ragioni di privacy. Tuttavia, grazie a questa novità, WhatsApp visualizzerà automaticamente un’icona a tema distinta per quel contatto. È utile inoltre sottolineare che quella icona predefinita includerà caratteristiche visive univoche, in particolare per quanto riguarda la combinazione di colori.

Non sappiamo con esattezza quando questo aggiornamento sarà reso disponibile per tutti. Ad ogni modo, ci si aspetta possa avvenire in tempi relativamente brevi.