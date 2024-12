Wi-Fi in casa instabile, la colpa potrebbe essere tua: gli errori da evitare per una connessione perfetta

Hai continui problemi con la connessione in casa? Ecco che cosa è giusto controllare per evitare di essere disconnessi. Controlla molto bene queste informazioni.

Essere sempre connessi è diventato nel tempo molto importante perché con il cellulare ed il computer di casa facciamo praticamente qualsiasi tipo di operazione. Spesso però la nostra connessione non è stabile e questo ci crea vari disagi, ma come possiamo fare per capire se è un problema presente nella nostra casa e magari risolverlo da soli?

Ci siamo noi a darvi tutti i consigli utili per avere una connessione perfetta che vi faccia lavorare, e svagare, senza troppa fatica. Quindi andiamo a vedere a cosa fare attenzione.

Connessione stabile in casa? I segreti sono ben quattro

In casa una connessione stabile ci aiuta anche a rilassarci, magari siamo collegati a qualche piattaforma in streaming e ci vediamo un bel film se non ci sono interruzioni è la scelta migliore. Ma come possiamo fare per essere sicuri di non essere interrotti da una perdita di segnale? Iniziamo subito, senza perderci in troppe parole.

Come prima cosa controlla bene la distanza dal router, se sei troppo lontano il segnale Wi-fi potrebbe essere debole. Cosa puoi fare? Avvicinarlo, oppure aggiungi un ripetitore di segnale o un sistema mesh per ampliare la copertura. Il secondo problema che potresti avere è la presenza di ostacoli o interferenze.

Di che cosa parliamo? Muri troppo spessi, forno a microonde, o altri dispositivi che si collegano in wireless possono interferire sul segnale. Risolviamo in modo facilissimo spostando il router in un luogo centrale della nostra casa e senza particolare ostacoli. Terzo possibile problema e relativa soluzione. Il nostro router potrebbe essere obsoleto o non funzionante correttamente.

Se ha problemi di hardware o è vecchio la nostra connessione non sarà mai stabile. Come possiamo risolvere? Con una verifica veloce per vedere se ci sono aggiornamenti firmware da fare oppure cambiarlo con un modello nuovo. Ultimo consiglio ma non meno importante è quello che al nostro router ci sono collegati troppi dispositivi.

Un numero elevato di accessi alla rete Wi-fi, se non è a banda larga, potrebbe rallentare o far cadere il segnale a tutti. In questo caso controlla quanti accessi sono attivi contemporaneamente e quelli che non utilizzi disconnettili. In caso di necessità valuta l’acquisto di un router dual-band o tri-band. Adesso che conosci tutti questi possibili problemi con le relative soluzioni non ti resta che capire il tuo caso e risolvere.