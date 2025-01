Willem Defoe, chi è la moglie italiana Giada Colagrande: lavoro, curiosità e differenza d’età

Tutto quello che non sai sulla bellissima e bravissima moglie dell’attore americano Williem Defoe. Ecco Giada Colagrande, una vera e propria star.

Il suo nome per molti non è così noto ma nel mondo del cinema e della musica in tanti la ammirano, parliamo della bellissimo moglie di Williem Defoe, ovvero Giada Colagrande. Ma che cosa sappiamo su di lei e sul loro amore? Oggi scopriamo tutto quello che avremmo sempre voluto sapere su una coppia particolare.

Quindi entriamo nel dettaglio e scopriamo tutto su una donna così talentuosa in tantissimi ambiti dell’arte. Siamo certi che anche voi rimarrete senza parole come il suo adorato marito.

Giada Colagrande, tutto su di lei

La coppia è felicemente innamorata da moltissimi anni, parliamo di oltre venti. Ma, per chi non lo sapesse, Williem ha 70 anni mentre la bella Giada 48. Ma com’è nata la loro storia d’amore? Nel lontano 2004 si incontrano a Roma per le riprese del film Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson.

L’attore inglese la conosce perché avevano alcuni amici in comune. Si vocifera che per lei, Williem abbia messo fine alla sua relazione con Elizabeth LeCompte dal quale è nato anche il figlio Jack nel 1982. La coppia si è sposata in modo rocambolesco, ovvero stavano pranzando ed hanno detto perché non sposarci domani.

Hanno chiamato il comune e nel giro di poche ore hanno fatto le pratiche ed ecco che il 25 marzo 2005 hanno detto si davanti a due testimoni, ovvero il manager e l’editore di lui. La coppia vive felicemente poco fuori Roma. L’attore ha vissuto per oltre 40 anni a New York ma dato che ha sposato una italiana era giusto che lei volesse abitare a Roma.

Nella loro casa hanno galline, pecore ed alcuni alpaca, sono tutti e due vegetariani e per loro gli animali sono un vero e proprio piacere. Ma cosa sappiamo su Giada? E’ nata a Pescara nel 1975. Ha studiato tra la Svizzera l’Italia e l’Austria. Nel 1995 si trasferisce a Rome dove inizia a fare documentari sull’arte contemporanea.

Nel 2001 esce il suo lungometraggio, Aprimi il cuore, che viene presentato a Venezia nel 2002. Poco dopo arriva il film Before it Had a Name, scritto con il marito Williem e presentato alla mostra di Venezia del 2005. Negli anni successivi torna varie volte alla mostra del cinema con cortometraggi e film veri e propri.

Nel 2016 scrive, dirige ed interpreta Padre, con Franco Battiato, Willem Dafoe e Marina Abramović. A breve dovrebbe uscire il suo ultimo lavoro, ovvero Tropico, con l’attore Pedro Pasca e Willem. Nel 2017 ha scritto anche dei testi musicale e dal 2023 è iniziata la sua carriera da solista nella musica con il nome AGADEZ. Insomma una donna che ama l’arte a tutto tondo.