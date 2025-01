William e Kate vestono sempre coordinati: esperta svela il motivo

Sembra sempre molto particolare vederli vestiti simili ma c’è un motivo ben preciso, non è frutto della casualità! Scopriamolo subito.

Loro sono una coppia molto amata dal popolo britannico ma non solamente. Kate ha una eleganza innata che riesce a catturare tutti quando la guardano, per non parlare del suo stile sempre perfetto. Hanno affrontato anche problemi molto seri, per via della salute della principessa, ma si sono mostrati sempre molto uniti.

Non passa inosservato poi un dettaglio molto particolare, quando fanno uscite di coppia, che siano ufficiali come ricevimenti o balli, o anche delle uscite a scopo benefico, sono sempre coordinati nell’abbigliamento. Questo, ovviamente, non è un caso. Scopriamo insieme come mai accade e siamo sicuri di aver solleticato la tua curiosità.

William e Kate vestiti sempre coordinati, il motivo è questo!

La coppia reale, come possiamo immaginare, quando esce per andare a degli eventi pubblici si mostra sempre, o quasi, con abiti abbinati. Non è una questione estetica ma c’é un filo conduttore in questa scelta. Lo ha spiegato di recente Amber Graafland sulla rivista di moda inglese Fabolous. La coppia non cerca solamente una perfezione ma altro.

Quando tutta la famiglia indossa abiti coordinati è per apparire esteticamente piacevoli e complementari. Si mostrano, in questo modo, come un fronte unito. Trasmettono una idea, in modo veicolato, di sintonia. Motivo per il quale, quando nelle uscite ufficiali ci sono anche i figli, anche per loro accade la stessa scelta.

Mostrando una bella immagine della loro famiglia, con colori simili, si mostra un legame forte familiare e questo poi, li rende anche immediatamente riconoscibili ad un solo colpo d’occhio. Ricordiamoci, ad esempio, il giorno dell’incoronazione di Re Carlo. Kate e Charlotte erano vestite in modo perfettamente affiatato. Abiti bianchi disegnati da Alexander McQueen e scarpe dello stesso colore.

L’abito a mantello di Charlotte riprendeva poi anche l’ Ordine Reale Vittoriano che ha indossato Kate per la medesima occasione. Tutti e due portavano i capelli raccolti con un copricapo floreale in argento, il tutto sempre disegnato per loro da Alexander McQueen e Jess Collet. In questa occasione sono sembrati, o meglio lo erano, perfetti tutti!

Quindi la scelta di vestire in modo coordinato non è una casualità come capita a noi comuni mortali in certe occasioni di famiglia o uscite, ma c’è dietro una vera spiegazione con il quale si cerca di mandare un messaggio, anche se in modo non diretto. E voi lo avevate immaginato?