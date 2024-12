WindTre, rimodulazione per tutti questi abbonamenti: aumenti di 2€ al mese

WindTre annuncia aumenti di 2 euro al mese per questi abbonamenti: i clienti non ci stanno. Ecco cosa sta succedendo.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto aumento del costo della vita. Dai generi alimentari a materie prime come il gas e la corrente, fino ad arrivare a servizi di ogni genere. Tutta colpa dell’inflazione che, fortunatamente, di recente sta ritornando ad un limite accettabile. Ad ogni modo, anche nell’ambito della telefonia non sono mancati considerevoli rincari.

Stavola è stata WindTre ad annunciare un aumento di 2 euro al mese per questi abbonamenti. Ecco quanto scatteranno le nuove tariffe, chi riguarderanno e che cosa bisognerà fare nel caso in cui non si voglia accettare la rimodulazione.

WindTre previsti aumenti di 2 euro al mese per questi abbonamenti

Proprio nelle ultime ore la nota compagnia telefonica WindTre ha annunciato l’arrivo di imminenti rincari per alcuni dei suoi clienti, in concomitanza con il suo programma di rimodulazione. La modifica contrattuale comporterà un aumento del canone mensile di 2 euro a fronte di un incremento del contenuto di traffico dati (da un minimo di 30 Giga fino a Giga Illimitati alla massima velocità disponibile).

L’aumento del traffico verrà implementato a partire dal prossimo 10 dicembre, mentre il costo mensile sarà rimodulato a partire dai rinnovi successivi al 9 gennaio 2025. Sul suo sito Internet ufficiale l’operatore ha motivato l’iniziativa come segue: “WINDTRE investe di continuo nel miglioramento della propria Rete con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce. Per questa ragione e per esigenze di mercato, alcune offerte saranno modificate”.

I clienti interessati dal rincaro riceveranno un SMS dal gestore ed avranno a quel punto la possibilità di scegliere un’offerta Plus con i propri attuali costi e contenuti e un’integrazione di contenuto “per il disturbo arrecato al cliente e senza alcun costo aggiuntivo”. Per sottoscrivere l’offerta sarà sufficiente inviare il testo OPTIN con SMS gratuito al numero 40400, entro la data riportata nella comunicazione.

Nel caso in cui non si volessero accettare le modifiche contrattuali e l’aumento del canone mensile basterà esercitare il proprio diritto di recesso o semplicemente cambiare operatore entro 60 giorni dalla data di ricezione del messaggio, senza penali né costi aggiuntivi.

Si dovrà, dunque, inviare una comunicazione con causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali” tramite lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI, via PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it, recandosi presso un qualsiasi punto vendita WindTre, chiamando al numero 159 oppure compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione ‘Moduli’ sul sito Internet windtre.it.