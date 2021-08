Yoga nel Parco Naturale Riviera di Ulisse

Continua l’iniziativa di ‘Respira nel Parco nell’ambito della più ampia ‘Parchi Lazio – l’estate comincia da qui’,

La Presidente Carmela Cassetta dopo le proposte del mese di luglio e visto le adesioni avute, propone, nel mese di agosto, un breve ciclo di incontri di yoga in natura, allo scopo di sperimentare la pratica del raccoglimento in sé stessi attraverso posizioni (asana) respiro (pranayama) e meditazione (dhyana) immersi nell’ambiente naturale del Parco Regionale Riviera di Ulisse.

“Si ricorda che Gerard Blitz, colui che ha portato lo yoga in occidente, diceva che il ‘ruolo dell’Hatha Yoga è quello di insegnare all’uomo a creare le condizioni in cui si possa manifestare l’intelligenza ‘altra’ che è il lui, l’intelligenza profonda, che abita il

nostro spazio interiore sacro, fonte di creatività, relazione e amore. La Natura, come tutti i più grandi pensatori, poeti, filosofi ci hanno insegnato, è Maestra di vita per eccellenza e come tale può, oggi piu’ che mai, essere una fantastica guida alla riscoperta della nostra Coscienza Interiore. Questi incontri hanno la speranza di suscitare nei partecipanti ‘il sentimento della Natura’ e nel contempo incuriosire verso la pratica dello yoga che aiuta a riscoprire e contemplare questo sentimento”.



Programma

AGOSTO

06/08 SCAURI ORE 19,00 – 20,00 Torre Quadrata

13/08 GIANOLA 0RE 19,00 – 20,00 Porticciolo

20/08 GIANOLA ORE 7,30 -9,30 Cisterna Maggiore

APPUNTAMENTO : Torre Quadrata – Darsena Scauri

Porticciolo -Cisterna Maggiore – Infopoint Gianola

(si raccomanda la puntualità)

DA PORTARSI : un tappetino e una asciugamano. INFO: AIPU Angela 333 6395485