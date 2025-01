Zuppa perfetta per perdere peso. Quando la porto in tavola tutti la amano!

Vuoi perdere qualche chiletto ma mangiare con gusto? Ecco la zuppa che devi assolutamente provare. E’ buonissima e finirà in poco tempo a tavola!

E’ vero che la primavera e l’estate sono ancora un miraggio perché fa freddo e sembra che piova sempre, ma noi ti vogliamo consigliare come iniziare a pensare come perdere qualche chiletto di troppo ma in modo sano e mangiando con gusto. La ricetta che ti proponiamo oggi è buonissima e tutti la ameranno in casa.

Puoi prepararla senza problema ed in poco tempo finirà, anzi ti chiederanno anche il bis. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito, andiamo a vedere che cosa ci occorre e come realizzarla.

La zuppa buonissima che ti aiuta anche a dimagrire

Quando fa freddo e piove cosa c’è di meglio che una buona minestra per scaldarci? Un piatto unico che va bene sia a pranzo che a cena. Con la nostra ricetta poi tutti la ameranno perché leggera ma super cremosa. E poi si realizza in pochissimo tempo, quindi che cosa chiedere di meglio? Volendo al suo interno possiamo inserire anche della pasta, ma non è necessario secondo noi.

Ma ricorda senza esagerare. Ovviamente condiamo come preferiamo con parmigiano e peperoncino, a nostro piacimento. Ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo gli ingredienti necessari per quattro persone.

Ingredienti

4 patate sbucciate e tagliate a pezzi

3 peperoni tagliati a pezzi

2 uova

1 zucchina tagliata a pezzi

1 carota sbucciata e grattugiata

1 cipolla tritata

50 gr di legumi integrali

1,2 lt di acqua

100 gr di yogurt greco o panna acida

olio extra vergine di oliva

sale

menta

prezzemolo

pepe

Realizzazione

Come prima cosa mettiamo un filo di olio nel tegame ed aggiungiamo la cipolla. Lasciamola cuocere per circa 3/5 minuti, deve diventare lucida. Uniamo la carota ed amalgamiamo per bene lasciando andare per altri 3/5 minuti. Adesso uniamo i peperoni e giriamo per bene. Chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere a fiamma media, questa volta, per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo uniamo le patate ed aggiungiamo l’acqua. Amalgamiamo ancora per bene e facciamo andare, con il coperchio, per altri 10 minuti sempre a fiamma viva. Nel mentre rompiamo le uova in un piatto fondo, o in un ciotola, e sbattiamole con una frusta. Uniamo anche lo yogurt fino ad ottenere una pasta bella liscia. Controlliamo di sale e pepe la nostra zuppa. E’ il momento di inserire le zucchine ed i cerali. Copriamo nuovamente con il coperchio e facciamo cuocere. Versiamo un bicchiere di acqua nella zuppa ed amalgamiamo con forza. Uniamo la menta, il prezzemolo ben tritati e spengiamo il fuoco. Mettiamo due mestoli della minestra con le uova ed amalgamiamo, versiamo poi il tutto nella pentola e serviamo bella calda.

Come vedi è una zuppa gustosa e ricca che piacerà a tutta la famiglia e non ha troppo calorie, parliamo di meno di 300 a porzione, quindi che cosa chiedere di meglio!