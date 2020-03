Coronavirus, gli interventi in campo a Gaeta (#video)

Tre i casi positivi in provincia di Latina. Un momento critico che non necessita ulteriori allarmismi. Il caos dei due/tre campioni sul 49enne di Gaeta. Alcuni casi in fase di accertamento.

Sono tanti i punti che il sindaco di Gaeta, Cosimino Mitrano, affronta nel video, pubblicato sul suo profilo Facebook, nel quale fa il punto, insieme all’assessore allo Sport Gigi Ridolfi, sullo stato degli interventi che l’Amministrazione Comunale metterà in campo sul territorio.