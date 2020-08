Quattro casi a Gaeta da un cluster familiare con un link ad un caso già noto e isolato.

“Famiglia da subito in quarantena, rischio minimo di contagio per Gaeta” così il sindaco Mitrano al Gazzettino del Golfo. “Bisogna stare attenti -continua il primo cittadino- in modo particolare quando si va in vacanza fuori. Sarebbe preferibile in questo periodo rimanere nella propria città e spostare un’eventuale vacanza a tempi più tranquilli”.

