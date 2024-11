Le 5 piante che assorbono l’umidità in casa (soprattutto in bagno): miracolose in inverno

Umidità in casa e soprattutto in bagno: queste 5 piante sono le alleate da non farsi mancare in inverno.

L’umidità è una delle principali nemiche della nostra casa e, in inverno, la situazione sembra peggiorare di parecchio. Certo, molto dipende anche dalle nostre abitudini: arieggiare i locali ogni giorno, ad esempio, è importante per prevenire tale problema. Al contempo, però, non è detto che dobbiamo limitarci a spalancare le finestre e aspettare: pochi sanno, infatti, che alcune piante sono delle grandi alleate in questa situazione.

Saremo tutti d’accordo sul fatto che una delle zone più umide della casa è il bagno. Questo a causa dei tanti vapori che vi si concentrano, così come del fatto che è una delle stanze che arieggiamo di meno. Per questo, soprattutto con la stagione invernale alle porte, avere un piccolo jolly a disposizione non può che fare comodo.

5 piante che assorbono l’umidità: tienile in casa questo inverno

Non tutti abbiamo il pollice verde e su questo saremo d’accordo, ma fare un piccolo sforzo per ottenere dei benefici non da poco di sicuro non ci costerà poi così tanta fatica. Alcune piante, infatti, hanno una funzione anti-umidità dovuta alle radici aeree, al fogliame e al terriccio che consentono, appunto, un tale assorbimento. Eccone cinque da tenere in casa (bagno compreso) che sono anche belle da vedere.

Iniziamo dall’Aloe vera: tutti conosciamo questa pianta portentosa. Foglie lunghe e sottili, di un verde intenso, basterà assicurarsi di sistemarla in una zona luminosa e, oltre che fare una gran figura, ci aiuterà anche contro l’umidità. Lo stesso possiamo dire dell’Aspidistra che da molti è conosciuta come “pianta di piombo”. Perché sceglierla? Perché è super resistente, dunque anche i meno esperti non rischieranno di farla appassire.

Per chi sogna, poi, una parete verdeggiante, perché non scegliere l’edera? Sistemarla su delle pareti umide sarebbe l’ideale e, ovviamente, il tocco di classe che aggiungerebbero all’ambiente inimitabile. Non dimentichiamo, poi, la felce, tipica pianta da appartamento. Elegante e dal fogliamo ricco, occupa poco spazio, il che la rende ideale anche a zone come quelle più anguste del bagno.

Infine, ma non per importanza o bellezza, l’Orchidea. Ebbene sì, chi avrebbe mai detto che anche questa meraviglia potesse essere un’ottima alleata contro l’umidità? E, invece, questa pianta ama gli ambienti umidi e, di conseguenza, proprio ambienti simili le consentiranno di crescere sempre più rigogliosa. A quanto pare, c’è solo l’imbarazzo della scelta.