Addio ai capelli bianchi: non ti servono tinture, come coprirli con prodotti naturali

Soso capelli bianchi, da oggi puoi sbarazzartene senza nemmeno andare dal parrucchiere: bastano queste tinture naturali.

Accettare i segni del trascorrere del tempo non è sempre facile. Nella società del consumismo e delle apparenze, dove tutto deve sempre essere perfetto, anche solo una ruga o un capello bianco possono fare paura. Fortunatamente negli ultimi anni anche tantissimi personaggi famosi hanno rivendicato il “diritto di invecchiare” senza dove necessariamente ricorrere a ritocchi ed interventi estetici.

La maggior parte delle persone, però, prova una vera e propria repulsione per i capelli bianchi, soprattutto le donne. Appena compare anche solo una ciocca più chiara si corre immediatamente dal parrucchiere per porvi rimedio.

Non tutti però sanno che in alternativa è possibile utilizzare delle tinture naturali molto più economiche, da applicare direttamente a casa propria. Questi sistemi sono molto efficaci anche nel caso in cui siano comparsi i primi segni di ricrescita, ma non si abbia la possibilità di andare subito a rifare il colore.

Addio ai capelli bianchi: con queste tinture naturali hai fatto centro

Se non ami i capelli bianchi, ma allo stesso tempo non ti piace trattare la chioma con prodotti chimici che potrebbero a lungo andare rovinare il cuoio capelluto oppure se ti sei accorto all’ultimo di avere la ricrescita, ma non riesci ad andare subito dal parrucchiere, la soluzione migliore è ricorrere a queste tinture naturali. Tra le soluzioni più comuni ed efficaci vi sono:

l’hennè: è una polvere colorante naturale che usano anche i parrucchieri. Si scioglie in acqua ed è molto simile alla tintura. Semplice da applicare, ci sono diverse sfumature che vanno dal rosso al nero (purtroppo però non c’è il biondo). L’effetto finale è molto naturale e soprattutto grazie a questo prodotto non si rischierà di causare danni ai capelli;

è una polvere colorante naturale che usano anche i parrucchieri. Si scioglie in acqua ed è molto simile alla tintura. Semplice da applicare, ci sono diverse sfumature che vanno dal rosso al nero (purtroppo però non c'è il biondo). L'effetto finale è molto naturale e soprattutto grazie a questo prodotto non si rischierà di causare danni ai capelli;

cacao: mischia insieme 3 cucchiai di cacao e 3 cucchiai di miele e poi applica il composto ottenuto sul cuoio capelluto, massaggiandolo ben bene. Tieni tutto in posa per circa mezz'ora e poi lava i capelli come sempre. Questo sistema è efficace sia per chi ha i capelli scuri che per coloro che hanno i capelli castano più chiaro.

Insomma, ora che conosci anche tu questi sistemi naturali al cento per cento potrai dire addio per sempre ai capelli bianchi e forse anche al parrucchiere!