Addio alla biancheria rossa a Capodanno, la tradizione è cambiata: i nuovi colori trend

Cambia tutto per Capodanno, ecco che cosa devi indossare per fare in modo che la fortuna sia con te! Andiamo a scoprirlo e se non lo hai in casa rimedia subito.

Manca davvero pochissimo alla notte più particolare che esiste, ovvero quella che ci permette di voltare pagina e trovare un diario bianco da poter scrivere. Quasi sempre abbiamo indossato dell’intimo rosso per fare in modo che la fortuna ci accompagni ma quest’anno sembra che è tutto cambiato in modo incredibile.

Andiamo a scoprire quali sono i colori, al posto del rosso tradizionale, che possiamo indossare per cercare di avere dalla nostra parte la fortuna. Quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo insieme.

Biancheria rossa addio a Capodanno, fai così

La notte più pazza che esiste sappiamo che ci obbliga, in senso figurato, ad avere qualcosa di intimo rosso per cercare di attirare a noi la fortuna per il nuovo anno, ma questo accadeva fino a ieri! Da quest’anno cambia tutto le tradizioni per i colori sono cambiare e noi ti vogliamo far conoscere quali altri colori indossare, anzi ti consigliamo di cambiare e dire addio al rosso.

Iniziamo dal bianco puro o dall’avorio. Il motivo di questa scelta è che rappresenta l’eleganza per eccellenza e va benissimo se abbiamo uno stile chic. In quale tessuti indossare il nostro intimo? Seta, pizzo o qualcosa di morbido. Altro colore perfetto è il verde smeraldo o bosco. Ci ricorda il Natale inteso come albero e dona quel tocco super naturale.

Ottimo se abbinato con qualcosa di oro o argento. Ami colori decisi? Indossa dell’intimo blu notte o zaffiro. Ci ricorda il cielo a Natale ed é perfetto se ami non essere convenzionale neanche l’ultima notte dell’anno! Come non scegliere qualcosa di color oro o champagne. Indica la festa per eccellenza e poi da un tocco di lusso.

L’intimo color argento o grigio perla è elegante e ricorda le decorazioni natalizie, perfetto se siamo sofisticate e non vogliamo esagerare. Ci piace diverterci? Scegliamo dell’intimo con decorazioni natalizie come stelle, rene e tanto altro. Penultimo consiglio, scegli le tonalità pastello se per te il Natale e tutto il periodo delle feste ha un sapore fiabesco.

Ami essere elegante? La soluzione perfetta per te è il nero con dettagli luminosi. Ottimo per abbinamenti speciali. Quindi, abbandona il rosso e scegli questi nuovi colori per entrare nel nuovo anno in modo diverso e ricorda che siamo sempre noi gli artefici del nostri futuro!