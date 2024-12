Affari Tuoi, quante puntate possono restare in studio i concorrenti: non è come pensavi

Entro quante puntate giocano i concorrenti ad Affari Tuoi: i pacchisti selezionati possono restare in gioco per un periodo di tempo preciso.

Affari Tuoi ha esordito, a settembre 2024, su Rai Uno con la nuova edizione. La Rai ha deciso, dopo l’addio di Amadeus, di affidarlo a Stefano De Martino. Il nuovo conduttore sta portando il game show al successo, tanto che le ultime puntate hanno raggiunto ascolti record, toccando il 28% di share. In un’intervista rilasciata al podcast di Gianluca Gazzoli, Passa dal BSMT, Stefano ha fatto sapere di aver ricevuto numerose proposte nel corso del tempo.

Non è mai riuscito a visualizzarsi e ci è riuscito soltanto con Affari tuoi: “Mi sono state proposte altre cose, anche di prestigio, ma non risuonavano con me. Ad Affari tuoi mi sono visualizzato”. In ogni puntata un concorrente di una regione tenta la fortuna e aprendo man mano i pacchi, prova ad avvicinarsi alla cifra più alta. Chi partecipa deve seguire il regolamento, che prevede anche il numero di presenze.

Affari tuoi, cosa prevede il regolamento: i concorrenti hanno un limite di tempo per giocare

Oggi il pubblico si sta lasciando pienamente coinvolgere da Affari tuoi- il merito si deve molto alla conduzione di Stefano De Martino– e per questo non sorprende che il numero di candidati che voglia far parte del gioco sia aumentato. Chi fa richiesta deve essere al corrente di alcuni punti fondamentali. Il sorteggio notarile permette a tutti i concorrenti di giocare entro un tempo non troppo lungo, che va dalle due o tre settimane.

Ci sono persone che hanno giocato subito, la prima volta, e chi invece dopo 39 puntate. Questo non vuol dire restare nel game show per tanti giorni, ma come lo stesso De Martino ha raccontato, in un giorno si registrano più dirette. Per quanto riguarda la selezione dei pacchisti, la produzione chiama i possibili candidati in ordine cronologico di candidatura e li convoca per i casting. Per poter fare richiesta di partecipazione, è necessario andare sul sito www.giocherai.it.

Endemolshine Italy dopo aver contattato, nella fascia oraria che va dalle 9.00 alle 22.00, gli aspiranti concorrenti, procede con un’intervista telefonica. Il candidato avrà modo di presentarsi attraverso una breve descrizione, fornendo informazioni su di sé e sul proprio nucleo familiare. In seguito, in caso di primo esito positivo, ci sarà una seconda fase di selezione, che prevede un provino videoregistrato. Sarà la stessa azienda a rilasciare, successivamente, nuove informazioni e nuovi esiti.