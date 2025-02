Allarme lupi in città: residenti preoccupati

I lupi spaventano la provincia di Latina. Gli avvistamenti proseguono e inizia ad esserci un po’ di timore tra la popolazione. Ecco come comportarsi

Attenti al lupo era una canzone di Lucio Dalla, ma nelle ultime settimane sta diventando anche un avviso per i cittadini della provincia di Latina. Gli avvistamenti di questi animali in pieno centro abitato sono praticamente all’ordine del giorno e cresce la paura tra gli stessi abitanti.

L’ultimo avvistamento è avvenuto a Sezze, ma prima ci sono stati incontri ravvicinati anche a Sonnino, Maenza, Priverno e Roccasecca dei Volsci. Insomma, una situazione non assolutamente semplice con le autorità locali che sono al lavoro per garantire la massima sicurezza di cittadini e di turisti. Un periodo molto complicato visto che gli esemplari femmina potrebbero essere anche incinta e quindi il rischio è quello di dover fare i conti con una maggiore aggressività dell’animale. Da qui l’invito a prestare la massima attenzione e non compiere gesti che potrebbero risultare fatali.

Come comportarsi se si incontra un lupo

Uscire di casa magari la sera e incontrare un lupo non è una cosa di tutti i giorni e il rischio è quello di trovarsi impreparato. Per questo motivo ci sono dei consigli ben precisi da seguire per non rischiare di compiere alcuni gesti che potrebbero rivelarsi fatali per la saluta della persona o magari dell’animale che si trova vicino.

Quindi non correre via dandogli le spalle. In quel caso si dà la percezione al lupo di avere paura. In realtà la cosa da fare è proprio il contrario: ovvero portare l’animale ad aver paura verso l’uomo. Quindi indietreggiare lentamente tenendo sempre l’esemplare davanti a te e magari poco dopo, quando si è ad una distanza di sicurezza, compiere un passo verso di lui, fare rumore, battere le mani e poi riprendere ad allontanarsi.

In questo modo il lupo, anche se si trova in una fase di maggiore aggressività come quella di ora, dovrebbe riprendere il suo percorso e allontanarsi dall’uomo. Resta comunque il fatto di dover prestare la massima attenzione per non incappare in situazioni in situazioni davvero particolare.

Pericolo anche per gli animali

La presenza dei lupi nei centri abitati rappresenta un pericolo anche per gli animali. Per questo motivo il consiglio, in particolare per le ore notturne, è quello di non lasciarli all’aperto per non correre dei rischi.