Itri, donna denunciata: faceva proprio questo

Una 39enne è finita nel mirino dei carabinieri per un qualcosa che ha riguardato la città pontina. Ecco cosa hanno scoperto i militari

Le operazioni contro le truffe proseguono in tutta la provincia di Latina. Come raccontato in più di un’occasione, nelle ultime settimane sono diverse le situazioni finite nel mirino delle forze dell’ordine e in questo caso l’intervento dei militari ha permesso di mettere fine ad un raggiro che ha riguardato la città di Itri.

I carabinieri, grazie a degli accertamenti specifici, sono riusciti ad arrivare all’identificazione della persona e a capire come si muoveva in questa truffa. Sono in corso le indagini per cercare di risalire a tutti i soggetti raggirati e capire da quanto andava avanti questo modo di agire per la 39enne.

Itri, arrestata una donna: ecco cosa faceva

La donna, di origini calabresi, è già nota alle forze dell’ordine per un reato di truffa. Questo, però, non ha fermato la 39enne che ha continuano nel suo tentativo di raggirare i cittadini. Anche qui, però, è stata scoperta dagli inquirenti ed è scattata una nuova denuncia nei suoi confronti in stato di libertà.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna è stata autrice di una truffa online commessa attraverso una inserzione pubblicitaria. Annuncio attraverso i social nel quale venivano mostrati capi di abbigliamento firmati e merce varia pregiata ad un prezzo sicuramente molto conveniente. Naturalmente tutto non era vero e i carabinieri, tramite degli accertamenti, sono riusciti a portare tutto alla luce e denunciare la donna.

Ora naturalmente deciderà al magistrato decidere il futuro della 39enne. Per il momento si è optato per una denuncia in stato di libertà. E vedremo se si confermerà questa misura oppure, visto anche i precedenti, per qualcosa di assolutamente differente.

La lotta alle truffe continua

Nella provincia di Latina la lotta alle truffe continuano. Il fermo della 39enne è la conferma di come il lavoro sta proseguendo sulla strada giusta e per questo motivo assisteremo nelle prossime settimane ad altri blitz simili. Controlli che sono necessari per garantire la sicurezza delle persone sia online che dal vivo.