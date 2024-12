Amadeus, dove vive il celebre conduttore: eleganza e raffinatezza per una casa da sogno

Lui è un presentatore televisivo molto amato ma avete mai visto l’incredibile abitazione dove vive con la sua famiglia? Eccola, un vero e proprio paradiso!

Da pochi mesi Amadeus, che in pochissimi conoscono come Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ha deciso di lasciare la Rai per passare su Discovery. Insieme alla sua famiglia vive a Milano e come lui, anche la sua abitazione è super elegante. Spesso viene mostrata dalla moglie, Giovanna Civitillo che continua a lavorare in Rai.

Scopriamo qualche angolo incredibile della sua casa. Siamo certi che potrete utilizzarlo anche come fonte di ispirazione. Quindi non ci dilunghiamo troppo e scopriamo la loro bellissima abitazione da sogno.

Amadeus una casa da sogno a Milano

La coppia formata da Amadeus e Giovanna hanno un figlio che si chiama José. Dopo un lunghissimo periodo in Rai è approdato da pochi mesi sul Canale Nove, ma ovviamente, continua a vivere nella sua bellissima casa a Milano. Ma dove si trova per la precisione? Nel grattacielo di City Life! Per intenderci dove abitavano anche Chiara Ferragni e Fedez.

La sua bellissima casa si trova al quindicesimo piano e molto spesso, Giovanna, ha condiviso delle immagini della loro dimora. Un appartamento molto grande con degli interni molto luminosi grazie alle grandissime finestre panoramiche. Ogni angolo della casa è toccato dalla luce naturale. Ma non solamente.

Si può godere anche di una vista mozzafiato su Milano. Gli interni, ovviamente, sono stati progettati per ampliare la luce naturale. Ecco quindi il motivo della predominanza dei colori chiari. Il terrazzo ha il pavimento in parquet con tantissime piante che danno un grande senso di pace. All’interno, e precisamente nel salone, troviamo due enormi divani bianchi.

Una parete attrezzata bianca e oro. I mobili sono molto eleganti e ricoperti con tessuti particolari. All’interno della casa, tramite una scala chiocciola si sale al piano superiore dove troviamo la parte notte. Anche la camera da letto segue lo stesso stile. La testata si appoggia su una parete dorata con le fotografie della coppia che spiccano su tutto il resto.

Solamente la cucina ha colori diversi. Infatti qui troviamo una predominanza del magenta e del bianco. Anche l’orologio a parete ha questo colore super vivace e si lascia notare. Il frigorifero ha tantissime calamite colorate che probabilmente sono un ricordo della famiglia che fa riferimento ai tantissimi viaggi fatto insieme.

Insomma una casa bellissima e dal valore sicuramente non trascurabile, stando a quanto si legge sul web parliamo di case che possono raggiungere anche i 2 milioni di euro.