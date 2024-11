Amazon Prime ti fa un regalo prima del Black Friday: potrai usarlo gratis

Amazon Prime premia i clienti con un regalo imperdibile: il Black Friday riserva sorprese inaspettate e assolutamente gratuite

C’è un solo momento che tutti aspettiamo prima ancora delle festività natalizie, e si tratta di uno degli eventi più attesi ogni anno, a novembre. Parliamo indubbiamente del fatidico Black Friday. La tipica usanza americana che prevede offerte imperdibili che tenta ogni consumatore a lasciarsi andare a spese folli a prezzi decisamente pazzi.

Anche in Italia il Black Friday ha fatto faville; soprattutto perché proprio in questo periodo dell’anno possiamo pensare in anticipo ai fatidici e tanto temuti regali di Natale. Questo però coinvolge anche lo shopping online, e a questa richiesta non viene meno il colosso di Jeff Bezos.

Su Amazon è possibile infatti trovare offerte spettacolari pronte a catturare la nostra attenzione. Dai componenti d’arredo, all’elettronica, sino ai prodotti per la cura della persona: c’è veramente di tutto e ogni cosa che il nostro occhio adocchia finisce nel carrello per degli imminenti acquisti, ideali per fare, o farci, un regalo! Ma a questo giro è Amazon a fare un regalo a noi ed è assolutamente gratis!

Amazon Prime, il Black Friday si anticipa con un regalo inaspettato

Dal 21 novembre al 2 dicembre Amazon aprirà la finestra degli sconti pazzi dedicati al Black Friday. Tante categorie di prodotti saranno presentate a prezzi scontatissimi. Ma attenzione; è vero che a partire dalla prossima settimana vorremo farci tentare da offerte folli, ma forse non tutti sanno che su Amazon arriva una promo pronta a conquistare una nuova fetta di utenti!

Parliamo in particolare dei clienti che aprono un account prime sulla piattaforma di shopping online; ebbene, per i nuovi clienti Amazon Prime è pronta a rilasciare ben 3 mesi di musica illimitata e riproducibile su qualsiasi dispositivo in proprio possesso. Una bellissima sorpresa per chi si diceva tentato dal provare questa opzione; di fatti, come sappiamo ormai Amazon offre anche la possibilità di vedere serie Tv, e ascoltare musica come in questo caso. Questa super promo è attivabile dal 12 novembre fino al 10 gennaio 2025.

Un periodo di tempo abbastanza ampio per decidere di lasciarsi tentare da questa iniziativa. Il servizio sarà gratuito per 3 mesi dal momento dell’attivazione accedendo all’opzione ‘Amazon Music’. Al termine del servizio gratuito, sarà possibile rinnovare l’abbonamento al costo mensile di 10,99 euro, previa disdetta nel caso in cui invece non volessimo continuare ad accedere al servizio musicale offerto dalla piattaforma.