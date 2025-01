Amici 24 anticipazioni domenica 19, provvedimenti disciplinari per l’allievo. “Atteggiamenti aggressivi”

La notizia lascia completamente senza parole ecco che cosa accadrà oggi nel nuovo appuntamento di Amici 24. Sembra davvero incredibile.

L’appuntamento settimanale con il programma condotto da Maria De Filippi è sempre molto atteso. I ragazzi che si mettono in gioco nella scuola di Amici sono sotto l’occhio della telecamera 24 ore su 24 ma hanno la possibilità di migliorarsi nell’ambito della loro arte. Una notizia però sta lasciando tutti senza parole.

Ecco un provvedimento disciplinare molto particolare. Scopriamo insieme a chi è rivolto e come mai. Sembra che si parli del suo atteggiamento troppo aggressivo ma entriamo nel dettaglio della notizia.

Anticipazioni Amici 24, arriva il provvedimento che non ti aspetti

Sappiamo molto bene che le puntate che vanno in onda per quanto riguarda il programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici24 sono registrare. Motivo per il quale sappiamo prima alcune cose che avverranno in puntata. Infatti, oggi prima in classifica nella sezione canto ci sarà ancora Antonia.

Seguita da Luk3. Terza Chiamamifaro, quarto Jacopo Sol, quinto Vybes, sesto Mollenbeck, sesto Nicolò, ultimo Deddè. Ma chi ha giudicato la gara? Alessandro Cattelan. Per quanto riguarda il ballo, invece, a giudicare la gara c’erà Rebecca Bianchi. Com’è andata la classifica? Al primo posto troviamo Chiara, seguita da Daniele, Alessio, Francesca, Alessia e Dandy. Sarà quindi lui ad essere in sfida con Deddè la prossima settimana.

Stando a quanto viene rivelato da SuperguitaTv Nicolò e Giorgia si sono sfidati ma restano nella scuola. Non vedremo però la partecipazioni di TrigNo e Senza Cri. Il primo per motivi disciplinari, infatti Anna Pettinelli non ha ancora dato nuovamente la maglia al ragazzo. Sembra, infatti, che nella casetta ha avuto atteggiamenti aggressivi e irrispettosi.

Il giovane non può partecipare alle gare di canto e nemmeno alle lezioni. Nella puntata di oggi però annuncerà se ridargli la maglia oppure valutare l’eliminazione dal programma. Il programma poi si sta avvicinando alle selezioni per il serale che si avvicina e per questo motivo i professori fanno caso a qualsiasi dettaglio.

Meritare di partecipare alla parte finale del programma per poi provare a vincerlo deve essere meritato. Quindi non ci resta altro che aspettare oggi alle 14 e vedere che cosa avrà deciso Anna Pettinelli e non solo. Ricordiamo anche il singolo di TrigNo stà andando molto bene in radio e questo potrebbe influire sulla valutazione finale? Non possiamo saperlo ma attendere la messa in onda della puntata.