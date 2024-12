Anche gli iPad vecchissimi possono aggiornarsi a iPadOS 18: il trucco per risparmiare soldi

Ora è possibile aggiornare alcuni modelli di iPad più vecchi con iPadOS 18: si può sfruttare un trucco molto semplice.

Apple ha rilasciato iPadOS 18, il sistema operativo più recente per iPad, a metà settembre 2024. E i tanti utenti che lo hanno finora utilizzato hanno potuto godere di numerose novità e tanti miglioramenti. La differenza rispetto alle versioni precedenti è evidente… Con iPadOS 18 è per esempio arrivata la Apple Intelligence che utilizza il contesto personale per fornire informazioni più pertinenti e pervasive all’utente.

L’aggiornamento ha poi portato a varie novità per gli strumenti di scrittura. L’iPadOS 18 prevede, per esempio, nuove utili funzionalità per Apple Pencil, come la grafia intelligente per rendere la scrittura più fluida e soprattutto più leggibile. Altre novità riguardano la calcolatrice avanzata, che ora supporta pure espressioni algebriche, grafici e variabili. Infine, l’udpate permette maggiore flessibilità nell’organizzazione delle app e dei widget sulla schermata Home.

Nel momento in cui è stata rilasciato il nuovo sistema operativo, la Apple ha informato gli utenti che l’iPadOS 18 sarebbe stato disponibile solo su iPad con chip Apple M1 o successivo. Cosa possono dunque fare coloro che hanno un vecchio iPad e vogliono comunque sfruttare il nuovo sistema operativo?

Come installare iPadOS 18 sugli iPad più vecchi

Anche se tutti i modelli non sono ufficialmente supportati, alcuni utenti hanno trovato delle strategie utili per poter far girare l’aggiornamento attraverso degli hack. Per esempio il jailbreak. La Apple non sembra tuttavia contenta di tali pratiche, e sottolinea l’importanza di seguire solamente metodi di update approvati e sicuri. In effetti, provare con dei trucchi potrebbe portare all’instabilità del sistema operativo o a problemi di vulnerabilità di sicurezza.

Chi hai un iPad più vecchio e desidera aggiornarlo, dovrebbe dunque verificare se il modello è ufficialmente supportato da iPadOS 18. E lo si può fare visitando la funzione Impostazioni, poi andando in “Generale” e quindi in “Informazioni sul tuo iPad”. Lo sviluppatore del jailbreak tool Palera1n Nick Chan, insieme al suo collega Mineekdev, è però di recente riuscito a far funzionare iPadOS 18 su un iPad di sesta generazione (cioè del 2017).

Quindi, nonostante Apple non supporti ufficialmente la versione dell’ultimo sistema operativo per questo modello, l’installazione è andata a buon fine. Come? Chan si è accorto che il chip A10 Fusion, utilizzato nell’iPad di settima generazione, è in tutto e per tutto compatibile con Apple M1.

Palera1n consente di ottenere accesso root al sistema, installare personalizzazioni e applicazioni non disponibili sull’App Store. Per farlo, però, il jailbreak potrebbe disabilitare la garanzia e compromettere la sicurezza del dispositivo. Per usare questo hack bisogna scaricare il file ISO di Palera1n e creare una chiavetta USB di avvio usando un tool come Balena Etcher.

Collegando il dispositivo al computer e facendo partire la modalità di recupero e poi la modalità DFU (Device Firmware Update), bisogna avviare il processo di jailbreak tramite Palera1n, scegliendo tra modalità rootful o rootless a seconda dello spazio di archiviazione del dispositivo.