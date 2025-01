Angelina Mango, periodo difficilissimo: altra brutta notizia dopo lo stop del tour

Dopo essere stata costretta ad annullare il suo tour a causa di problemi di salute, sta affrontando adesso un nuovo difficile periodo.

Ha sospeso per qualche giorno il tour ad ottobre, a causa di una rinofaringite acuta e aveva fatto sapere di non essere ancora guarita. Per questo è stata costretta ad annullare tutti i suoi impegni. Con una lettera pubblicata sul suo canale Instagram aveva spiegato ai follower che, per evitare maggiori rischi- dato che ancora doveva recuperare la voce- doveva prendersi cura della sua salute.

“Ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, anche quella di tutti voi”, aveva scritto. Insieme al suo team ha quindi deciso di fermare i live e di prendersi del tempo per se stessa. La cantante sta attraversando un periodo complicato, lontano dai suoi migliaia di fan, ma di recente, sul suo conto, è arrivata un’altra brutta notizia.

Angelina Mango, nuovo duro colpo dopo aver annullato il tour: solo adesso spunta fuori la verità

Nelle ultime settimane Angelina ha deciso di riposarsi e di prendere del tempo per pensare alla sua salute. Ad ottobre 2024 ha deciso di annullare il suo tour in Italia e in Europa, perché fisicamente non era in forma. Lo ha annunciato ai fan con una lettera pubblicata sui social spiegando di aver preso questa decisione in comune accordo con il suo team. Ma le brutte notizie per la cantante sembrano non essere finite.

Infatti, si vocifera da qualche giorno che sarebbe giunta al capolinea la sua relazione con Antonio Cirigliano. I due si sono fidanzati qualche anno fa, ma da un po’ di tempo non appaiono più insieme. La cantante, di recente, ha condiviso sui social un post in compagnia dei suoi amici e della famiglia: “Sono completamente cosparsa d’amore”, ha scritto accanto. Ma osservando le foto, è evidente l’assenza del suo fidanzato.

L’ex allieva di Amici condivideva molti momenti con lui, che oltre ad essere il suo ragazzo è anche il suo chitarrista. Da novembre, però, Antonio non compare più tra i suoi post e neanche nelle storie Instagram. All’inizio si pensava fosse dovuto alla pausa, ma adesso il fatto che lui non sia apparso negli scatti delle festività di Natale, ha aperto una nuova ipotesi. Non si sa comunque se effettivamente i due si siano lasciati. Al momento Angelina non ha confermato la rottura ma neanche smentito tale notizia.