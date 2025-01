Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: diagnosi terribile, deve farsi curare

Un personaggio de Il Paradiso delle Signore 9 affronterà un’allarmante diagnosi: tale scoperta la costringerà a ingannare chi ama.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su RAI 1, una delle protagoniste storiche della fiction dovrà fare i conti con un imprevisto e assai grave problema di salute. Il pubblico affezionato della serie ambientata a Milano alla fine degli anni ’60 avrà già intuito di chi stiamo parlando…

Dopo una visita dal cardiochirurgo, il personaggio in questione scoprirà di avere dei problemi molto più seri del previsto. La situazione apparirà tanto grave da richiedere subito degli ulteriori accertamenti a Londra. E per lei sarà difficile lasciare Milano…

La diagnosi che sconvolge Adelaide ne Il Paradiso delle Signore

La protagonista non sembra innanzitutto disposta ad accettare la propria fragilità. Inoltre, ha paura di destabilizzare chi le è vicino e di non poter completare il piano che aveva di mente di realizzare.

Nelle ultime puntate andate in onda, il pubblico della soap ha notato alcune manifestazioni di fragilità nella determinata e inscalfibile contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Parliamo di un personaggio centrale nella soap opera Il Paradiso delle Signore, presente fin dalla prima stagione, e da sempre protagonista di intrighi e relazioni complicate.

Da personaggio sostanzialmente negativo, negli anni Adelaide ha mutato il proprio apparire, addolcendo i propri tratti più spigolosi, dopo essersi legata a Marcello e la scoperta di avere una figlia segreta, Odile, che credeva fosse morta alla nascita. Adelaide sa che sta affrontando gravi problemi di salute e dopo la diagnosi capirà di dover per forza lasciare Milano per sottoporsi a cure mediche a Londra. Questa situazione creerà nuove tensioni con il suo partner, Marcello, e la avvicinerà al suo ex, Umberto.

Dopo aver notato il suo pessimo stato di forma, è stato infatti Umberto a decidere di portarla subito da uno specialista per un consulto. Lei, fino a quel momento, aveva sempre sottostimato il problema, riducendo tutti i malori che stava affrontato allo stress. In realtà, la diagnosi dello specialista rivelerà una situazione abbastanza critica. La contessa ha un grave problema cardiaco.

Adelaide deciderà di nascondere la verità a Marcello. Lascerà Milano, ma con una scusa. Prima di essere distratta dai propri problemi di salute, la contessa aveva deciso di combattere il nipote, in accordo con Umberto, anche se Marcello, l’uomo che è sentimentalmente e umanamente più vicino alla contessa, non sembrava affatto convinto. A queste tensioni si aggiungeranno dunque nuovi problemi: lei preferirà mantenere il riserbo sui veri motivi della sua imminente partenza, e inventerà delle bugie che metteranno in crisi Marcello Barbieri.