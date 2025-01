Anticipazioni spagnole La Promessa, il suo annuncio crea il caos: “Morte sicura”

Nelle prossime puntate de La Promessa un annuncio inaspettato scatenerà il caos tra i protagonisti.

La Promessa continua a tenere il pubblico col fiato sospeso, tra colpi di scena e intrighi. Nelle prossime puntate della soap opera spagnola trasmessa su Canale 5 un annuncio giunto all’improvviso lascerà tutti sconvolti. Il protagonista è più determinato che mai, tuttavia la sua decisione lo porterà a rischiare la vita.

Nelle scorse puntate de La Promessa, gli appassionati della soap hanno assistito alla tragica morte di Jimena. La donna si è tolta la vita dopo aver ripetuto a Manuel – che ora si ritrova a fare i conti con il senso di colpa – quanto fosse innamorata di lui. Nel frattempo, la distanza tra Curro e Martina sta aumentando sempre più.

Quest’ultima non approva la relazione di sua madre con Ayala e ha dimostrato di essere disposta a mentire pur di metterle i bastoni tra le ruote. Negli episodi precedenti, Curro l’ha rimproverata dopo aver scoperto che ha finto un malore solamente per fare in modo che Margarita non uscisse con l’uomo.

La Promessa, la decisione del protagonista preoccupa tutti: la sua vita è in pericolo

Martina è sempre più ossessionata dalla storia d’amore tra sua madre e Ayala e il suo rapporto con Curro non sta facendo altro che risentirne. I due sono sempre più lontani e il giovane si è dovuto rassegnare al pensiero che la loro relazione sia giunta a termine. Nonostante ciò, non smette di nutrire sentimenti nei suoi confronti.

Il dolore e il senso di inadeguatezza a palazzo spingeranno Curro a prendere una decisione drastica. Dalle anticipazioni spagnole de La Promessa, emerge che il ragazzo avrà una conversazione con Alonso che lascerà quest’ultimo sbigottito. Il marchese, dopo aver trovato alcune mappe di guerra nella camera del nipote, gli chiederà spiegazioni.

Curro risponderà di voler combattere al fronte. Il giovane annuncerà le sue intenzioni anche all’intera famiglia, durante la cena, dichiarando: “Ho incontrato un padre volontario, vado in guerra”. Alonso ribadirà la sua contrarierà e Catalina gli farà eco: “Sarà una morte sicura”, dirà al ragazzo.

A loro si aggiungerà Blanca, che tenterà invano di fargli cambiare idea: “Ho visto la guerra e se questa esperienza non ti ucciderà, ti segnerà per sempre fisicamente e mentalmente”, saranno le sue parole.

La decisione di Curro, però, troverà il supporto di Lorenzo e Cruz. La marchesa si complimenterà per la sua “scelta di valore”, scatenando l’ira di Manuel, il quale ricorderà a Curro che non ha mai ricevuto alcuna formazione militare: per lui, partire per la guerra, vorrebbe dire solamente andare incontro alla morte.