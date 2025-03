Aprilia, ancora terrore in strada: nuova sparatoria

Non è sicuramente un periodo tranquillo nella città laziale. Un uomo ha aperto il fuoco contro una macchina privata: c’è un ferito e un fermo

Preoccupazione ad Aprilia dopo le ultime vicende. Dopo gli spari contro un portone, nella notte appena trascorsa una persona ha esploso cinque colpi nei confronti di due persone. Una di queste ha subìto delle lievi ferite agli arti inferiori ed è stato portato in ospedale per fare tutte le cure del caso, ma le sue condizioni non sono assolutamente gravi.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per verificare meglio quanto successo. In un primo momento si era pensata alla possibilità di un collegamento con la sparatoria contro il portone, ma non si hanno certezze. Per questo motivo non si esclude uno scambio di persona. L’inchiesta è ancora all’inizio e quindi si preferisce non escludere nessuna ipotesi almeno fino a quando non hanno certezze di quanto accaduto.

Aprilia, ennesima sparatoria: accertamenti in corso

Secondo le prime informazioni, i due carabinieri fuori servizio stavano parlando quando, per motivi ancora da accertare, un uomo di origine croata ha aperto il fuoco nei confronti delle persone. Sono stati esplosi cinque colpi e alcuni di questi sono andati a ferire uno dei militari. Fortunatamente le condizioni non sono gravi e per questo motivo presto potrà ritornare nuovamente in servizio.

Si sta indagando per cercare di ricostruire meglio quanto successo. L’ipotesi principale al momento è quella di uno scambio di persona. L’uomo è stato arrestato e nelle prossime ore sarà ascoltato dagli inquirenti e dal magistrato per avere un quadro molto più chiaro su quanto successo. I punti da verificare sono ancora differenti e per questo motivo si preferisce non escludere nessuna ipotesi.

Sicuramente ad Aprilia c’è preoccupazione per questa doppia sparatoria nel giro di pochi giorni. Per adesso non ci sono assolutamente collegamenti, ma gli inquirenti stanno comunque effettuando tutti gli approfondimenti del caso. La speranza da parte dei residenti è che in un prossimo futuro si possa mettere la parola fine a queste vicende per ritornare ad una sorta di tranquillità e girare in strada in sicurezza.