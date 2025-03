Aprilia, spari nella notte: l’ipotesi degli inquirenti

Alcuni colpi sono stati esplosi nella città pontina. I carabinieri sono al lavoro per cercare di capire meglio cosa è successo. I residenti temono una cosa

Un messaggio di avvertimento o altro dietro i colpi di pistola esplosi contro un portone? È questa la domanda che i carabinieri si stanno ponendo ormai da diverse ore. L’allarme è scattato nella notte tra il 3 e il 4 marzo ad Aprilia. I residenti di via Belgio hanno sentito un rumore che sembrava molto simile a quello di proiettili e chiamato immediatamente i militari.

All’arrivo i carabinieri si sono trovati davanti ad una scena davvero preoccupante. La persona ha completamente svuotato il caricatore di una pistola semiautomatica contro il portone. Nove bossoli trovati per terra e tredici fori repertati sulla facciata e sulle porte dello stabile. Un qualcosa di allarmante se si pensa che fino ad oggi nella zona non c’erano stati segnali simili. Di certo, però, ora cresce la preoccupazione da parte dei residenti. La speranza è che si possa mettere la parola fine il prima possibile per dormire sonni tranquilli.

Le piste seguite dagli inquirenti

Sono diverse le piste seguite dagli inquirenti. I carabinieri stanno visionando le telecamere della zona per provare ad avere un quadro più chiaro sull’accaduto. Si proverà a risalire ai responsabili della sparatoria e da lì di capire il perché di un qualcosa che, almeno fino ad oggi, ha diversi punti da chiarire.

LEGGI ANCHE >>> Aprilia, paura in città: decisivo l’intervento dei carabinieri

Le modalità della sparatoria fanno pensare ad un classico regolamento di conti. Ma per cosa? Difficile in questo momento fare delle ipotesi. I militari non escludono neanche la possibilità di un messaggio per ribadire una posizione di forza in quel territorio. Naturalmente siamo nel campo di ipotesi e valutazioni di quanto successo. Gli inquirenti nei prossimi giorni proveranno a chiarire meglio quanto successo e risalire ai responsabili.

Come spiegato in precedenza, c’è assolutamente timore tra i residenti. La volontà è quella di dormire sogni tranquilli e per farlo bisognerà chiarire meglio quanto successo. I punti da verificare sono diversi e quindi si preferisce mantenere il massimo riserbo al momento anche per non dare un vantaggio ai responsabili della sparatoria. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro sull’accaduto.