Auguri di Buon Anno 2025, le migliori frasi da inviare su Whatsapp e non solo: adatte a tutti

Non sai cosa scrivere ai tuoi amici il giorno di Capodanno? Ecco le migliori frasi da inviare su WhatsApp per stupire i tuoi contatti.

Il nuovo anno è ormai alle porte, così come le speranze e i desideri di un 2025 ricco di fortuna e successo in ogni ambito della vita. L’arrivo del 31 dicembre, tuttavia, coincide ogni anno con un comune dilemma: quali messaggi di auguri inviare ai propri amici e parenti.

Con l’avvento delle nuove tecnologie, inviare gli auguri in occasione delle festività si è trasformato in un gesto automatico, veloce e di immediato riscontro. Proprio a causa della sua rapidità, tuttavia, è facile individuare alcune difficoltà nel formulare un pensiero diverso e originale anno dopo anno.

Scegliere la frase giusta in occasione del Capodanno, pertanto, non equivale solo ad una questione di forma. Quest’ultima rappresenta la dimostrazione più immediata di vicinanza a chi non è vicino. Un augurio ben formulato può lasciare un segno positivo e duraturo nell’animo di chi riceve.

Buon Anno 2025: le migliori frasi da inviare su WhatsApp

La notte a cavallo tra il 31 dicembre e il 1 gennaio di ogni anno, coincide con il momento ideale per inviare gli auguri alle persone più care. Tra frasi personalizzate, fotografie e tradizioni, inviare l’augurio di buon anno può rivelarsi una operazione per molti complessa. L’avvento di internet, tuttavia, ha facilitato notevolmente i più indecisi nella scelta degli auguri, offrendo frasi e pensieri adatti a tutte le esigenze e personalità. Di seguito una lista delle migliori 15 frasi per augurare un 2025 ricco di fortuna e prosperità.

Buon Anno! Vi auguro di circondarvi di persone che vi vogliono bene!

Inizia il nuovo anno con positività e trasforma ogni giorno in un momento felice. Buon 2025!

Buon inizio anno a te e alla tua famiglia: che questo sia il migliore anno, pieno di gioia e di salute!

Che il nuovo anno sia il capitolo più bello della tua storia. Auguri di Buon 2025!

Che la tua vita sia un’opera d’arte, il tuo cuore sia pieno di amore e la tua mente abbracci la serenità. Felice Anno Nuovo!

Che il 2025 ti regali giorni meravigliosi, notti serene e sogni che si avverano. Buon Anno!

Vi auguro salute e serenità e fortuna nel realizzare i vostri sogni. Buon Anno a tutti voi!

Il nuovo anno appena iniziato ci vedrà sorridere ancora insieme, amico mio!

Le idee non finisco qui e continuano con una selezione di auguri ancora più intensi e speciali.