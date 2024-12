Avanti un altro, ricordi l’alieno Leonardo Tricarico? Non è morto, ecco cosa fa oggi | Parla lui

In quanti ricordano l’alieno di Avanti un altro? Quello di Leonardo Tricarico è stato uno dei personaggi più amati dagli appassionati del programma. Ecco che fine ha fatto oggi.

Il programma ideato e condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti è approdato sul piccolo schermo oltre 10 anni fa. Avanti un altro, nel corso delle sue edizioni, è riuscito a conquistare il pubblico diventando uno dei game show più seguiti. Tra i protagonisti del Minimondo, è impossibile dimenticare l’alieno interpretato da Leonardo Tricarico. Grazie alla sua simpatia ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori, i quali si domandano che fine abbia fatto oggi.

Leonardo Tricarico ha debuttato in tv dopo aver fatto un provino per partecipare ad un altro celebre programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ossia Ciao Darwin. L’uomo fin da subito si è contraddistinto attirando l’attenzione del pubblico divertito ma anche del conduttore, che in seguito all’esperienza lo ha voluto nel Salottino di Avanti un altro.

In una recente intervista a Fanpage, Tricarico ha parlato della sua avventura in televisione ripercorrendo gli anni trascorsi ad Avanti un altro. L’ex alieno del programma ci ha tenuto a precisare di essere ancora in perfetta salute, nonostante i rumors sul suo conto: “Ditelo che sto bene, che non sono morto”.

Leonardo Tricarico, l’alieno di Avanti un altro si racconta: com’è cambiata la sua vita oggi

In seguito al suo addio ad Avanti un altro, in più occasioni sul web si sono diffuse voci relative alla sua presunta morte. La verità è che Leonardo Tricarico sta bene, ha 72 anni compiuti lo scorso aprile e da diverso tempo è in pensione. Come spiegato da lui stesso, infatti, non lavora più. Dopo aver trascorso 11 anni nel Mimondo del game show, ora si prende cura della casa e le sue giornate sono riempite dall’amatissima moglie e dai suoi figli, che lo hanno anche reso nonno.

“Vado in piazza, poi ai negozi, vado in posta a pagare le bollette – ha raccontato -. Ma ovunque vada, mi riconoscono sempre e ricominciano ‘Facciamoci una foto! L’alieno, l’alieno!'”. La sua avventura ad Avanti un altro si è conclusa, ma i telespettatori non smettono di essere affezionati al suo personaggio.

Tutto per lui è cominciato in seguito alla partecipazione a Ciao Darwin. Paolo Bonolis lo ha voluto nel suo game show, proponendogli di vestire i panni dell’alieno. Quest’ultimo, in poco tempo, si è affermato come uno dei protagonisti del Salottino più amati dal pubblico. Tuttavia, dopo 11 anni gli autori hanno deciso che era arrivato il momento di voltare pagina.

“Non mi hanno più chiamato – ha spiegato Tricarico -, allora li ho chiamati io e mi hanno detto ‘Per il momento dobbiamo cambiare, è sempre l’alieno da 11 anni, dobbiamo portare altri personaggi”. Per lui non è stato semplice dover dire addio al suo affezionato pubblico: oggi continua a sentire la mancanza della televisione e non nasconde il suo desiderio di tornare sul piccolo schermo.