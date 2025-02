Avevo della farina scaduta in dispensa e mi ha evitato una faticaccia in cucina: ora la uso sempre così

La farina in cucina non si usa solo per fare dolci e lievitati ma anche per delle pulizie all’insegna del riciclo e della sostenibilità.

La farina è un ingrediente di vitale importanza in cucina: ci permette infatti di preparare pizze, rustici, pane, lievitati. Ma è anche l’ingrediente alla base della pasta fresca o della pasta secca, si può usare come addensante, possiamo prepararci creme, besciamella e chi più ne ha più ne metta.

Ma se vi dicessimo che la farina si può usare non soltanto per preparare piatti dolci o salati, ma anche per delle pulizie all’insegna del riciclo e della sostenibilità? Ebbene sì, quando ci capita di ritrovarci con della farina scaduta in casa, possiamo riutilizzarla in vari modi.

Farina scaduta in casa? Non buttarla: prova questi usi naturali alternativi

Prima di entrare nel vivo della questione, però, dedichiamo un attimo ai tempi di scadenza della farina. Si tratta di un ingrediente a lunga conservazione, che può durare fino a 18 mesi. Inoltre anche superando la scadenza indicata sulla confezione di 3 – 6 mesi potremmo ancora utilizzarla per le nostre preparazioni.

Bisognerà controllare che non abbia cambiato colore e consistenza, ad esempio formando dei grumi. Che l’odore sia inalterato e, soprattutto, che non si siano formati vermetti o farfalline. In quest’ultimo caso, infatti, dovremo buttare tutto. Ma in altre situazioni potremo usare la farina scaduta in questi modi alternativi.

Un’idea è quella di usarla per le pulizie, ad esempio per le macchie di cioccolato o per le pentole di rame o di acciaio. Basterà preparare una soluzione di farina, aceto e sale e passarla sul rame. Oppure spolverare della farina su un panno asciutto per eliminare gli aloni dalle pentole in acciaio.

La farina si può usare anche per preparare delle saponette fatte in casa. Ci basterà grattugiare del sapone di Marsiglia, facendolo sciogliere nell’acqua calda. Poi aggiungere due cucchiai di farina per ogni chilo di sapone e, volendo, un olio essenziale. Versare il composto in uno stampo e aspettare che si solidifichi.

La farina scaduta è un’ottima alleata anche nel giardinaggio. In particolare potrà tenere lontani gli insetti dalle nostre piante. Le formiche, ad esempio, si disorientano a contatto con la farina e dovranno dunque cambiare direzione rispetto alle nostre piante.

Con la farina si possono realizzare anche ottimi prodotti per i giochi dei più piccoli, ad esempio una pasta modellabile oppure una colla naturale. Nel primo caso basterà mescolare farina, sale fino, acqua e colorante naturale per ottenere una plastilina fai da te.

Nel secondo portare a ebollizione un pentolino d’acqua e poi versarvi della farina a pioggia, fino a ottenere una consistenza simile a quella della colla vinilica. Questa colla naturale si potrà usare per fare dei lavoretti con la carta pesta, ma dovremo usarla entro 24 ore se vogliamo conservarne l’efficacia!