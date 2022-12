Babbi Natale in moto a Gaeta: grande successo per la sfilata del Roby Tour

È andata in scena a Gaeta, tra gli eventi in programma per le luminarie 2022/23, la sfilata dei Babbi Natale in moto, organizzata dal Roby Tour. Nel pomeriggio di domenica 11 dicembre, circa un centinaio di motociclisti si sono radunati in Piazzale Bisbiglia e da lì si sono riversati per le vie della città, in sella alle loro moto e vestiti da Babbo Natale.

Dopo aver attraversato la zona medievale, passando poi per Serapo e Monte Orlando, i centauri “Babbi” hanno sostato in via Battaglione degli Alpini, nei pressi della fontana di San Francesco dove l’evento si è concluso con i bikers che hanno girato intorno alla fontana salutando i tanti presenti.

L’iniziativa ha preso vita dall’organizzazione di Roby e dei ragazzi del Roby Tour, che si sono prestati ad un’esperienza goliardica che ha attirato molti appassionati delle due ruote, nonostante il meteo non proprio favorevole.

“Un’esperienza molto bella, attraverso cui ci siamo regalati un sorriso, pur non essendo più dei ragazzini. Un qualcosa che sarà sicuramente da ripetere l’anno prossimo”. Così Roby si è espresso prima di rimontare sulla moto per la conclusione della giornata.

Un clima condiviso anche dagli altri motociclisti, soddisfatti e divertiti dall’iniziativa. Un modo per tornare un po’ bambini, unendo la passione per i motori alla gioia del Natale. L’evento ha attirato anche molti “Babbi”, provenienti da fuori, a testimonianza della voglia di partecipare e mettersi in gioco.

La sfilata dei Babbi Natale, coincidente con il ponte dell’Immacolata, ha sancito l’ingresso ufficiale nel periodo delle feste natalizie a Gaeta. Iniziative sempre più frequenti, che stanno attirando e attireranno molto pubblico, anche dall’esterno, durante le festività.