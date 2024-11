Ballando con le Stelle, chi sarà il ballerino per una notte di sabato 30 novembre

Questa volta Milly Carlucci ha veramente fatto un colpaccio. Ecco chi sarà il ballerino per una notte sabato prossimo. Un nome veramente pazzesco!

Ballando con le stelle va in onda da moltissimi anni, parliamo di ben 19 edizioni, e riesce a sorprenderci ogni volta. In questa settimana abbiamo anche assistito per la prima volta all’allontanamento di un ballerino, Angelo Madonia. Al suo posto arriverà Samuel Peron, un veterano di Ballando.

Ma quello che ci lascia senza parole è il ballerino per una notte che ha scelto Milly Carlucci. Un nome veramente amato da tutti e molto particolare. Andiamo a scoprire chi ballerà nella famosa pista di Rai1.

Ballerino per una notte incredibile! Un nome famosissimo

Tutti i sabati possiamo assistere a delle bellissime esibizioni di ballo sulla pista più famosa della televisione. Nomi davvero importanti ed amati della televisione e dello sport si sono scontrati a suon di canzoni ed emozioni. Ma la parte più attesa è sempre il ballerino per una notte.

La scorsa settimana abbiamo visto scendere in pista Alberto Matano che si è cimentato in un ballo davvero mozzafiato. Il pubblico è rimasto contento e davvero affascinato dalla sua bravura. Ma chi ci attendere per l’appuntamento di sabato 30 novembre? Ha da pochissimo spento 84 candeline ma è più in forma che mai.

Parliamo di una donna che non dimostra il tempo che passa, una vera icona dello spettacolo. Diventata famosissima negli anni Settanta per una canzone iconica che conosciamo tutti, “Tomorrow”. Ovviamente parliamo di Amanda Lear. Per chi non lo sapesse ha avuto dei nomi importantissimi come compagni di vita.

Salvador Dalì, David Bowie solo per farne due! Anche sul piccolo schermo ha avuto un grandissimo successo, basti pensare al programma Cocktail d’amore che andava in onda su Rai1 negli anni novanta. Amanda Lear non ha mai avuto problemi nel dire quello che pensava senza filtri e forse è proprio per questo motivo che tutti la amano.

La sua vita artistica è sbocciata nel 1977 con l’album I Am a Photograph che ha conquistato tutto il mondo, arrivando anche in Giappone. Successivamente si sono aperte le porte della televisione con Silvio Berlusconi, allora proprietario di Fininvest. Le fece condurre con Claudio Cecchetto il programma Premiatissima con la sigla finale cantata direttamente da Amanda.