Bomba di mercato Serie A: sul tavolo il super scambio tra Juventus e Milan a gennaio

Iniziano già a diffondersi le prime voci di mercato in vista della sessione di mercato, si parla di uno scambio importante che riguarderebbe Juventus e Milan.



Il mese di gennaio è iniziato, per i calciofili questo sta a indicare la concomitanza con la sessione di mercato, quello che da tempo viene definito “di riparazione”, in cui diverse squadre mettono a punto diversi correttivi alla rosa dopo alcune lacune emerse nei mesi. In estate, infatti, si cerca sempre di dare ai rispettivi tecnici un numero di giocatori adatto e di livello, ma a volte tra infortuni e inserimenti sbagliati diventa inevitabile pensare ad altro.

Questa sembra la situazione che sta coinvolgendo Juventus e Milan, che avrebbero iniziato a intavolare uno scambio che potrebbe fare comodo a entrambe. Idee di questo tipo a volte possono essere vantaggiose anche in un’ottica di bilancio per i club, ma raramente piacciono ai tifosi, che temono sempre di rafforzare una diretta concorrente.

A volte, infatti, un calciatore che non rende in una squadra potrebbe essere utilissimo in un’altra, magari perché trova anche un allenatore in grado di valorizzarlo. I più scettici sono però soprattutto i sostenitori rossoneri, memori di quanto accaduto recentemente con l’approdo di Kalulu in bianconero, che si sta rivelando un ottimo rinforzo per Thiago Motta, mentre lo stesso non si può dire per Emerson Royal, acquistato quasi a peso d’oro da via Aldo Rossi.

Juventus e Milan infiammano la Serie A: scambio di mercato in arrivo?

In occasione del mercato di gennaio raramente ci sono grandi colpi, non solo perché sono pochi i calciatori che cambiano squadra a stagione in corso, ma soprattutto perché per esigenze di bilancio si preferisce non investire troppo. In casi simili si può così optare per uno scambio, che può permettere di soddisfare le esigenze di due club, nonostante possa essere rischioso.

Ed è quello a cui secondo calciomercato.com starebbero lavorando Juventus e Milan. Tutto nascerebbe da un’idea dei bianconeri, che vorrebbero rafforzare la difesa, forti di quanto fatto in estate con Kalulu, che si è rivelato un ottimo innesto. Ora si starebbe pensando a un altro nome che è stato un fulcro dei rossoneri nell’anno dello scudetto, proprio in coppia con il francese, ovvero Tomori, finito recentemente ai margini nelle scelte di Fonseca. L’inglese ha spesso avuto prestazioni caratterizzate da alti e bassi, ma sa farsi trovare pronto quando necessario, per questo potrebbe essere perfetto per le esigenze di Thiago Motta.

In casa rossonera raramente si pensa a trattenere un gicoatore, specialmente se arriva un’offerta ad hoc che risulta appetibile, ed è proprio questo che potrebbe spingere a un addio del centrale. L’ex Chelsea ha una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra più o meno identica a un giocatore che potrebbe interessare al tecnico portoghese, ovvero Fagioli, che sta dimostrando il suo valore dopo essere stato a lungo fuori a causa della squalifica per scommesse.

La Juventus, però, non sembra essere così propensa a differenza dei rivali a privarsi di un giovane di valore, soprattutto in una fase in cui è necessario non perdere punti per strada come nei mesi in arrivo. Trovare un punto di incontro tra le parti potrebbe apparentemente non essere così semplice, ma il tempo non manca e tutto può essere possibile. Del resto, anche Kalulu inizialmente non voleva trasferirsi a Torino, poi compreso il pensiero della società ha cambiato le sue prospettive, e non si è certamente pentito.