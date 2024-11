Bonus Natale 100 €, arriverà solo a dicembre o anche a gennaio?

Si sta parlando molto del Bonus Natale da 100 euro destinato ad alcuni lavoratori dipendenti: l’aiuto è previsto solo per dicembre?

A poter ottenere i 100 euro in più sullo stipendio sono i lavoratori dipendenti che rispettano alcuni specifici requisiti. Il bonus, introdotto dal Decreto Legge Omnibus n.113/2024, è concesso infatti a richiedenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l’anno 2024. Inoltre, bisogna che il lavoratore faccia parte di un nucleo familiare che comprende un coniuge fiscalmente a carico e almeno un figlio (oppure almeno un figlio a carico in caso di nucleo monogenitoriale).

Attenzione: per il Bonus Natale da 100 euro bisogna guardare anche all’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente: tale parametro deve essere superiore alla detrazione spettante per tali redditi. L’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è l’importo delle tasse che un contribuente paga sul proprio reddito da lavoro dipendente prima di applicare le detrazioni fiscali cui ha diritto.

E, nel contesto del Bonus Natale, il parametro dell’imposta lorda deve per forza essere superiore alla detrazione spettante per quei redditi. Quindi, per essere idoneo al bonus, l’importo delle tasse che un soggetto dovrebbe pagare sul proprio reddito da lavoro dipendente (cioè l’imposta lorda) deve essere maggiore dell’ammontare delle detrazioni fiscali che si possono applicare.

La domanda per il bonus essere presentata tramite il portale NoiPA. Per farlo basta accedere alla propria Area Personale, navigare attraverso il menu Servizi e selezionare la voce Stipendiali. Da qui bisogna poi cliccare su Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale) e seguire la procedura guidata.

Solo a dicembre o anche a gennaio? Quando poter incassare il Bonus Natale 2024

La richiesta, secondo quanto chiarito, deve essere inoltrata entro le ore 12:00 del 22 novembre 2024. E cosa succede a chi non presenta la domanda entro questo termine? L’aiuto è stato presentato come un bonus una tantum, quindi, per logica, dovrebbe essere valido per un solo mese: quello di dicembre. Il Governo, infatti, lo ha pensato come uno sprono alle spese natalizie.

In realtà, chi non riesce a inoltrare la domanda entro il 22 novembre, potrà comunque richiedere il Bonus Natale tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025. Quindi, anche se il Bonus Natale 2024 di 100 euro sarà incluso nel cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità, non va visto come un premio esclusivo per il mese di dicembre…

Come anticipato, chi non presenterà la domanda entro il termine stabilito, potrà comunque richiedere il bonus tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025, quindi dopo dicembre 2024. Ma, di base, si tratta di un bonus una tantum, e che quindi può essere sfruttato una sola volta.