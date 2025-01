Canone Rai 2025, se non vuoi pagarlo devi fare questa cosa entro il 31 gennaio

Evitare il pagamento del canone Rai è possibile: ecco cosa bisogna fare, c’è tempo fino al 31 gennaio.

Come ogni anno, il pagamento del canone Rai si inserisce tra le spese da sostenere. Si tratta di un’imposta rivolta a chiunque sia in possesso di un apparecchio televisivo nella propria abitazione. L’anno scorso l’importo è stato abbassato a 70 euro, ma con la Legge di Bilancio 2025 si è tornati ai tradizionali 90 euro annui. In molti si domandano se sia possibile evitare il pagamento della tassa: la risposta è sì, ma è necessario seguire una specifica procedura.

La normativa italiana prevede il pagamento del canone televisivo. L’imposta non è dovuta alla visione dei canali pubblici, ma dipende dal solo possesso di una TV o di un apparecchio analogo. E la maggior parte di noi ha almeno un televisore in casa. Osteggiato da molti, il canone Rai è una tassa che viene pagata allo Stato insieme alla bolletta della luce.

Per il 2025 l’importo è salito nuovamente a 90 euro annui. La Legge di Bilancio, infatti, non ha confermato la riduzione a 70 euro introdotta la scorso anno. Il pagamento avviene mensilmente ed è suddiviso in dieci rate. Ci sono casi in cui è possibile ottenere l’esenzione dal versamento della tassa: per poterlo fare, però, bisogna rispettare alcuni requisiti.

Canone Rai 2025, in che modo si può evitare il pagamento

Chi non è in possesso di un apparecchio televisivo può godere dell’esonero dal pagamento del canone Rai. A tale condizione devono attenersi anche i membri della famiglia anagrafica del richiedente, ossia i suoi coabitanti legati da vincoli quali l’unione civile o il matrimonio, la parentela, l’adozione e così via. Il soggetto che presenta domanda, inoltre, deve essere titolare di una fornitura di energia elettrica ad uso residenziale.

Per ottenere l’esonero dal versamento dell’imposta bisogna compilare ed inviare un apposito modulo all’Agenzia delle Entrate, che può essere scaricato dal sito dell’ente. Affinché la dichiarazione abbia un valore annuale, è necessario affrettarsi e presentare la domanda entro il 31 gennaio: l’esenzione in questo modo verrà riconosciuta per tutto il 2025.

Coloro che non dovessero riuscire ad inviare il modulo entro la data indicata, potranno comunque farlo dall’1 febbraio al 30 giugno 2025. In tal caso l’esonero verrà applicato per il secondo semestre dell’anno. Anche i cittadini che sono in possesso di un televisore ma che hanno un’età di 75 anni o più possono fare a meno di pagare il canone Rai.

Questi ultimi devono avere un reddito non superiore agli 8.000 euro (comprensivo di quello del coniuge, qualora ce ne fosse uno). Inoltre è necessario che non convivano con titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf, badanti e collaboratori domestici). Gli over 75, al contrario di chi non ha una TV, non devono rispettare nessuna scadenza.

Anche nel loro caso, però, l’esonero viene riconosciuto per tutto l’anno in corso se l’invio della domanda avviene entro il 31 gennaio. In ogni caso, i cittadini che compiranno 75 anni dopo l’1 febbraio potranno godere dell’esenzione – che tuttavia verrà applicata a partire dal secondo semestre.