Capodanno all’estero? Ecco le mete imperdibili tra cui scegliere

Sei ancora indeciso su dove trascorrere l’ultimo dell’anno? Ti diamo noi dei suggerimenti molto interessanti! Prendi assolutamente nota.

Manca sempre meno a Natale e di conseguenza anche al 31 dicembre, ovvero la notte che mette fine ad un anno e ci fa entrare in quello nuovo. Tutti noi vogliamo trascorrerlo in compagnia di chi vogliamo bene e buttarci alle spalle quello che non ci è piaciuto o ci ha fatto del male, dando il benvenuto alle pagine bianche della nostra vita.

Ma se non sappiamo dove trascorrerlo come possiamo fare? Niente paura ci siamo noi a darvi una mano. Ecco alcune mete incredibili tra le quali potete scegliere. Ci sono per tutte le distanze e le tasche ma affrettatevi, manca pochissimo!

Capodanno da sogno? Scegli questi posti

Il 2024 sta volgendo al termine è giunto il momento di fare un bilancio, com’è stato per voi? Il nuovo anno sicuramente ha tantissimo da offrirci partendo da una bella vacanza per festeggiare il 2025! Noi oggi vi vogliamo proporre alcuni luoghi incredibili dove poter festeggiare alla grande ma affrettati manca davvero pochissimo alla festa più spumeggiante dell’anno.

Iniziamo con suggerirti Edimburgo. Per gli scozzesi questo giorno si chiama Hogmanay e si festeggia con fiaccolate e fuochi d’artificio. Sono presenti anche degli incredibili falò dove gustare dei dolci molto prelibati, ovvero i black burn fatti con uvetta e pasta sfoglia. Ovviamente con un bicchiere di whisky in mano!

Solitamente in questa bellissima cittadina i festeggiamenti durano per ben tre giorni. Possiamo trovare concerti, discoteche ed un meraviglioso gioco di fuochi d’artificio al castello. Il primo gennaio sei un po’ assonnato? Prendi il treno per solamente venti minuti e partecipa ai bagni nelle acqua gelide Firth of Forth. Dovrai rigorosamente vestirti male!

Ci sono poi tantissimi posti da visitare che ti toglieranno il fiato. Hai qualche giorno in più? Passa il capodanno a Sydney, nell’incredibile Australia. La serata inizia alle 19,30 con la cerimonia del fumo, un rituale di purificazione per passare poi ai fuochi d’artificio. Solitamente i biglietti vengono venduti nel giro di poco tempo ma ci sono molti punti d’osservazione.

Attenzione alla lista di divieti per quanto riguarda gli alcolici ed il cibo! Terzo suggerimento la mitica Londra. Già bellissima di suo ma l’ultimo dell’anno splende! Il Tamigi è il luogo principale dove trascorrere la notte allo scattare del nuovo anno ci sono i 12 rintocchi del Big Ben ed i fuochi d’artificio che illuminano a giorno la zona.

Sono molti anni che vengono venduti anche dei biglietti per i punti di osservazione migliori, il loro costo varia tra le 20 £ e 50 £ in base alla posizione. Meravigliosa anche la crociera sul fiume come la Mercury Clipper. Quarto ed ultimo suggerimento, Rio de Janeiro! Come non trascorrere la notte in uno dei luoghi pazzi del mondo!

Questo momento è amato quasi quanto il Carnevale che tutti noi conosciamo. Meraviglioso vedere i fuochi d’artificio dalla spiaggia di Copacabana. Solitamente si indossano abiti bianchi, ma attenzione all’intimo è usanza un colore in base a cosa si chiede al nuovo anno, ad esempio bianco per la pace o blu per la tranquillità.

Allo scattare del nuovo anno poi tutti in mare per il bagno! Ci sono altri due posti molto interessanti, come Ko Phangan che si trova in Thailandia, ma anche in questo caso ci servono alcuni giorni per staccare completamente la spina oppure Praga. Una città magica durante le feste. Quindi, ti abbiamo dato molti suggerimenti su cosa fare a Capodanno adesso tocca a te!