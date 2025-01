Caterina Balivo lascia gli studi di Roma e vola a Sanremo: cosa farà al Festival

Caterina Balivo andrà in onda su Raiuno anche nel periodo in cui è in programma il Festival, ma in quelle giornate si trasferirà a Sanremo: ecco cosa farà.

È iniziato il conto alla rovescia in vista del Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio, con la conduzione di Carlo Conti, che assume anche il ruolo di direttore artistico, raccogliendo l’eredità di Amadeus. I programmi Rai non potranno che dedicare gran parte della loro programmazione alla kermesse, per questo anche Caterina Balivo, in onda ogni pomeriggio su Raiuno con “La volta buona”, avrà un ruolo speciale.

Il format, al suo secondo anno in palinsesto, sta crescendo sempre di più, dimostrando di avere il gradimento di gran parte del pubblico che si trova davanti al piccolo schermo in quella fascia oraria, nonostante debba far fronte alla concorrenza agguerrita di una corazzata come “Uomini e donne”, che è possibile vedere su Canale 5. La Rai ha così deciso di premiare la conduttrice (nelle ultime puntate ha sfiorato il 19% di share) dandole questa opportunità, che non può che renderla felice.

Caterina Balivo sarà al Festival di Sanremo: il suo ruolo

La curiosità nei confronti della prossima edizione del Festival di Sanremo non può che essere altissima, sono in tanti a essere curiosi in meito alle scelte fatte da Carlo Conti, uno che non è comunque secondo a nessuno in quanto a esperienza, oltre a essere stato al timone della kermesse già in passato. Pur non essendo tra gli artisti che affiancheranno il conduttore sul palco, anche Caterina Balivo ha un ruolo importante, scelta che dimostra la fiducia che la Rai ha nei suoi confronti e che la rende orgogliosa.

La conduttrice abbandonerà infatti lo studio di Roma per trasferirsi nella città dei fiori nella giornata di sabato, quella in cui sarà proclamato il vincitore, così da poter accogliere i cantanti e altri protagonisti e raccontare le loro emozioni a caldo. Questa le permetterà di realizzare una puntata in più nell’arco dela settimana, in una delle fasi più trepidanti del periodo, in cui si proverà anche a cercare di capire chi raccoglierà l’eredità di Angelina Mango, vincitrice un anno fa.

Questa volta la Rai ha scelto però di fare una mossa differente rispetto al passato, che prevedeva il trasferimento in Liguria di tutti i programmi del daytime (era il caso anche di “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone e “La vita in diretta”), a conferma di come la manifestazione fosse centrale per il palinsesto della Tv di Stato. Secondo quanto trapelato da Davidemaggio.it, la decisione sarebbe da addebitare a motivi organizzativi e logistici, non ci sarebbero stati problemi di sorta a ripetere quell’esperienza. Si pensa così di gestire in maniera più fluida le risorse, pur parlando nele varie tramissioni del Festival.

Mara Venier tornerà poi in onda all’indomani del concorso canoro con “Domenica In”, che sarà realizzata proprio al Teatro Ariston, mantenendo invece un’altra tradizione che è sempre piaciuta ai telespettatori.