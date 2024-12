Cenone di Capodanno, prendi precauzioni: così si evitano intossicazioni alimentari

Fai molta attenzione quando vuoi servire determinati alimenti per il cenone di Capodanno, rischi che possa diventare un incubo! Scopriamo che cosa devi fare.

Manca pochissimo alla notte più magica dell’anno, quella dove chiudiamo un capitolo della nostra storia e ne apriamo uno nuovo. Una pagina bianca ancora da scrivere. In tantissimi la festeggiano a casa con gli amici ma ecco che bisogna sempre prestare la massima attenzione se serviamo particolari alimenti.

Andiamo a vedere quali sono per evitare di avere e di far avere una intossicazione alimentare ai nostri invitati. Non ci dilunghiamo troppo e scopriamo come comportarci.

Attenzione alle intossicazioni alimentari a Capodanno

In alcune parti della nostra bella penisola nelle tavole di Natale e Capodanno si consumano un grande numero di frutti di mare e di pesce ma bisogna prestare molta attenzione alle possibili contaminazioni. Ne ha parlato in una recente intervista direttamente Antonio Limone, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM).

Il pesce domina le tavole italiane in questi giorni di festa ma c’è anche un dato importante, ovvero il 37% degli italiani spreca molto cibo, in particolare i dolci e gli antipasti. Ma torniamo al nostro pesce che ci potrebbe creare dei problemi di intossicazione. E’ importantissimo comprarli solamente in pescherie, supermercati o negozi che hanno controlli sanitari strettissimi.

I molluschi poi devono essere confezionati in retine di nylon, cassette di legno (per le ostriche) o venduti sfusi solamente con le informazioni ben visibili sulla provenienza e non solo. Immediatamente dopo averli comprati avvolgiamoli in un panno umido e mettiamoli nel frigorifero consumandoli il prima possibile.

Non immergiamoli mai nuovamente in acqua e non consumiamo quelli aperti. Se, invece, compriamo prodotti congelati non serve scongelarli. Se lo preferiamo facciamolo sempre in frigorifero e mai a temperatura ambiente. Ricordiamoci poi di conservare nel modo corretto anche la frutta secca. Deve essere in un luogo asciutto con meno del 10% di umidità.

Solamente in questo modo possiamo evitare la formazioni della muffa e la contaminazione da aflatossine che sono un serio rischio per la nostra salute. E ricorda di pulire sempre con attenzione dove appoggi il pesce crudo in questo modo puoi evitare la contaminazione incrociata contaminando qualche altro alimento.

Quindi se segui questi semplici consigli puoi evitare qualsiasi problema di salute nella notte magica per eccellenza ma ti godrai un momento di allegria e felicità per quello che accadrà nella tua vita ancora da scrivere! Ovviamente, essendo capodanno fai attenzione anche ai fuochi d’artificio!