Cesare Cremonini, già dimenticata Giorgia Cardinaletti: la nuova fiamma

Cesare Cremonini potrebbe avere già dimenticato Giorgia Cardinaletti, che è stata la sua ultima fidanzata. E ci sarebbe già una fiamma al suo fianco.

Si sottolinea spesso come per i personaggi famosi sia facile dimenticare quello che sembrava essere un grande amore, complici anche i tanti incontri che si possono fare nella quotidianità. Generalizzare anche in questo caso può essere sbagliato, anche se un ragionamento simile potrebbe essere applicabile anche a Cesare Cremonini, che sembra avere ormai archiviato la storia con Giorgia Cardinaletti.

I due dopo un periodo iniziale in cui avevano preferito tenere il loro legame nascosto sono poi usciti allo scoperto dimostrando quanto fosse forte la sintonia che li legava pur provenendo da ambienti differenti, ma hanno poi deciso di prendere strade diverse. Top secret comunque il motivo che li ha portati a dirsi addio, anche se sembra che a distanza di mesi il cuore del cantante abbia già ripreso a battere per un’altra.

Cesare Cremonini di nuovo innamorato: la voce inaspettata

Il periodo da single di Cesare Cremonini sembra essere durato davvero poco, nonostante almeno per ora lui preferisca non uscire allo scoperto ed eviti di parlare del suo status sentimentale. A parlare di questa dolce novità che sembra riguardare il cantante ci ha pensato Deianira Marzano, influencer sempre informatissima sulle vicende private che riguardano i personaggi famosi, che fa sapere di avere ricevuto una segnalazione da un utente.

L’ex voce dei Lunapop è stato immortalato in un ristorante di Bologna in dolce compagnia, con una giovane di cui ancora si sa pochissimo. Il loro atteggiamento però farebbe pensare a una storia d’amore in corso tra loro, anche se forse nata da poco.

La giovane, di cui per ora si ignora il nome, ha i capelli biondi, per questo avrebbe davvro pochi tratti somatici simili a quelli della sua ex Gorgia Cardinaletti. “Domenica avvistato in un ristorante a Bologna Cesare Cremonini con una giovane ragazza bionda, erano intimi, lei gli accarezzava il braccio in modo inequivocabile“ – hanno riferito a Deianira.

Cesare Cremonini ora potrebbe agire come ha fatto con Giorgia Cardinaletti, i due erano stati avvistati insieme in più occasioni, il loro legame è stato però confermato solo mesi dopo. Lui infatti non ama che si parli di lui in merito al gossip, ma solo per la sua carriera professionale.

E la giornalista? Anche lei potrebbe avere voltato pagina, recentemente i fotografi del settimanale ‘Chi’ l’hanno immortalata con Giuseppe Ferrante, suo amico di lunga data con cui ha mostrato una forte intesa. Negli scatti non c’è stato però alcun bacio, forse è prematuro parlare di un possibile flirt. Se l’indiscrezione in merito all’artista dovesse venire alla luce a breve resterebbe da capire da quanto i due si conoscano, c’è chi pensa che l’anchorwoman abbia deciso di lasciarlo a causa dei continui tradimenti da parte di lui.