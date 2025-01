“Cesse”: Cecilia Rodriguez non si contiene, le sue parole fanno discutere

Cecilia Rodriguez è arrivata a definire alcune donne “cesse”, impossibile per lei essere esente dalle critiche, la frase è piaciuta davvero a pochi.

Il 2024 è destinato a essere ricordato come uno degli anni più belli della sua vita da Cecilia Rodriguez, quello in cui è riuscita a coronare il suo sogno d’amore con Ignazio Moser. Nel momento in cui i due si sono innamorati nella ‘Casa’ del “Grande Fratello” c’era chi era scettico sul loro legame, soprattutto perché in quella fase lei era ancora fidanzata con Francesco Monte, ma i due hanno smentito tutti con i fatti.

A differenza di Belen, l’argentina non ha comunque mai amato dare adito a scandali, anche la sua presenza sui social si limita comunque a momenti di vita quotidiana, è anche per questo che tanti la preferiscono rispetto alla sua sorella maggiore. Trasparenza e sincerità sono alcuni dei suoi tratti distintivi, anche se non tutti hanno certamente apprezzato la sua ultima battuta, in cui è arrivata a parlare delle donne definendole “cesse”, segno di come lei si senta superiore a loro.

Cecilia Rodriguez e la frase sulle “cesse” che piace a pochi

In molti casi i personaggi famosi quando rilasciano dichiarazioni preferiscono puntare su frasi fatte o quasi, senza uscire troppo allo scoperto, così da evitare critiche. Una caratteristica che si addice poco a Cecilia Rodriguez, almeno quando si tratta di aprire il suo cuore ai follower su Instagram, che possono approfittare dell’occasione per voler sapere qualcosa della sua vita privata e non solo.

L’argentina ha aperto un box di “Domande e risposte” come è possibile fare sul social network e ha permesso a chi la segue di soddisfare la loro curiosità, anche se forse questa volta avrebbe potuto trattenersi un po’ di più. Uno degli argomenti oggetto di interesse è stato il rapporto con Ignazio Moser e la sua gelosia, aspetto di sé che lei non ha mai nascosto, anche se qualcuno pensava che con il matrimonio questa fosse diminuita.

La sudamericana ha detto di sentirsi fortunata perché ha un bravo marito, ma il suo modo di pensare non è del tutto diverso dal passato, esprimendo questo concetto con una frase che ha suscitato però non poche polemiche. “Qual è la tua priorità in questo momento?“, una delle domande. La risposta della showgirl è stata decisa: “Noi“. “Sei gelosa quando tuo marito lavora con ragazze belle?“, la domanda successiva. Questa è stata la risposta: “Sto aspettando mio marito dopo il parrucchiere, che ogni tanto si ricorda di avere una bella moglie. No, io sono gelosa sempre, anche quando lavora con le cesse”.

Nell’arco di poco tempo lei si è comunque resa conto di avere usato un’espressione infelice, per questo ha cercato comunque di addrizzare il tiro e spiegare meglio il suo punto di vista, sottolineando di avere usato l’ironia nella sua frase. “No, non sono gelosa, credetemi. Quella fase della mia vita è passata”.

Questa è stata l’occasione anche per svelare qualcosa in più in merito alle condizioni di suo papà Gustavo, reduce da un lungo ricovero dopo essere rimasto ustionato in un incendio. Il peggio anche in questo caso sembra essere fortunatamente passato: “Sta molto bene. Ovviamente continua con tutte le cure, con le medicazioni e la fisioterapia, soprattutto per la mobilità delle mani. Però sta bene. Sono molto contenta, siamo tutti molto più sereni”.