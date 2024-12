Chiara Ferragni fa preoccupare tutti con uno strano video su Instagram: “Ma stai bene?”

La notizia sta facendo letteralmente il giro del web, ecco che cosa è successo a Chiara Ferragni, nessuno lo avrebbe mai immaginato. Entriamo nel dettaglio.

Sicuramente Chiara Ferragni non vede l’ora che questo 2024 finisca. Ha avuto dei momento molti difficili, come la fine della sua relazione con Fedez, padre dei suoi due figli ma non solamente, anche problemi legati al Pandora gate, come sappiamo bene. Ecco quindi che le sue parole in un video hanno fatto preoccupare molto.

Cerchiamo di capire che cosa si nasconde dietro e come mai Chiara ha deciso di mandare live questo video di un anno che molto probabilmente è da dimenticare quasi completamente.

Chiara Ferragni fa preoccupare tutti

Amatissima negli anni ha imposto in tutto il mondo il suo modo di vestirsi ed influenzato veramente la moda . Da giovanissima è riuscita a creare una sorta di impero in base ai suoi gusti. Aveva trovato l’amore che ha coronato con un bellissimo matrimonio in Sicilia insieme a Fedez ma qualcosa poi non è andato per il verso giusto.

Il 2024 sicuramente non è stato l’anno perfetto di Chiara. Ma lei, come al suo solito, ha voluto pubblicare un video sul suo profilo social di Instagram con alcune delle tappe importanti che ha vissuto. Ci sono stati grandissimi momenti di sconforto fino ad arrivare alla felicita ritrovata accanto ad un uomo, che sembra molto affezionato a lei.

Le parole di Chiara, accanto al video sono ben comprensibili “Ciao 2024. Grazie per tutto l’apprendimento e per avermi reso quello che sono oggi”. Durante il video ci sono moltissime immagine particolare di questo anno che sta giungendo al capolinea e che sicuramente l’ha fatta crescere come donna e come madre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ha proseguito dicendo” “Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d’occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso”. Al momento, come vediamo da tutte le immagini che ci vengono mostrare ha ritrovato la felicità accanto a Giovanni Trochetti Provera.

Guardando bene sotto al video troviamo anche un commento tenerissimo della mamma di Chiara che le fa i complimenti per aver scoperto la sua forza e le dice che l’ammira molto per questo. Speriamo che il nuovo capito della vita della nota imprenditrice digitale sia positivo dopo il difficile anno che sta giungendo alla fine.