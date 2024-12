Chiara Ferragni rischia di avere subito una terribile notizia a inizio 2025

Che cosa potrebbe accadere a Chiara Ferragni a brevissimo con il nuovo anno? La notizia sta facendo il giro del web! Sembra davvero impossibile.

Questo non è stato sicuramente l’anno migliore per quanto riguarda Chiara Ferragni ed il suo ex marito Fedez. La coppia sembrava indissolubile ma poi è accaduto tutto velocemente dal caso sul pandoro. Il problema vero sembra che i problemi per la nota influencer non sono assolutamente terminati con la fine del 2024.

Scopriamo insieme che cosa potrebbe accadere allo scoccare del nuovo anno. La notizia sicuramente non farà passare, probabilmente, delle belle giornate in relax alla nostra Chiara.

Un notizia terribile per la Ferragni

Mancano pochissimi giorni alla conclusione di questo anno bisestile e sembra che per Chiara Ferragni non ci sia un buon inizio per il 2025. A gennaio, infatti, la Procura di Milano comunicherà se verrà chiesta, oppure no, l’archiviazione per truffa aggravata che vede tra gli indagati proprio la nota influencer per il caso del pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua Dolci Preziosi, come riporta anche fanpage.

Le indagini, come sappiamo sono state chiuse ad ottobre ma ad inizio del mese il pubblico ministero Cristian Barilli e il procuratore aggiunto Eugenio Fusco hanno parlato con i vari legali di tutti gli indagati. Si perché in pochi sanno che oltre a lei ci sono anche l’ex collaboratore Fabio Damato, con gli avvocati di Alessandra Balocco, amministratrice delegata dell’azienda piemontese, e di Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-Id.

Solamente Damato non ha depositato memorie difensive come tutti gli altri indagati. I legali di Chiara Ferragni, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, continuiamo a difendere la loro assistita dicendo che non ha commesso alcun tipo di truffa. Ha anche effettuato i bonifici all’ospedale Regina Margherita di Torino e all’associazione Bambini delle fate.

“La vicenda non ha alcuna rilevanza penale e i profili controversi sono già stati affrontati e risolti”. I magistrati dovranno decidere a brevissimo se richiedere il rinvio a giudizio per citazione diretta o se chiudere la vicenda con la richiesta di archiviazione. Quindi per Chiara Ferragni non sembra esserci ancora un momento di pace e tranquillità anche se siamo in pieno clima natalizio.

Di una cosa siamo certi, sicuramente si ricorderà per molto tempo di questo anno in particolare dove la sua vita è cambiata nel giro di poco tempo. Sia per quanto riguarda quella privata con l’addio al marito che per quanto riguarda quella professionale con il processo ma non solamente, in tanti hanno notato un cambiamento rispetto al passato.