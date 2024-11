Chiusura anticipata Grande Fratello: con chi ce l’ha Pier Silvio Berlusconi

Possibile chiusura anticipata del Grande Fratello: cosa avrebbe deciso Pier Silvo Berlusconi e chi sarebbe finto al centro del suo mirino.

Si continua a parlare di Grande Fratello, ma purtroppo non per i motivi sperati da Mediaset. Dopo il recente raddoppio delle puntate settimanali, con il reality show di Canale 5 che si contrappone al sabato sera con Ballando con le Stelle, è apparso evidente che Alfonso Signorini non riesca a tenere testa alla collega Milly Carlucci.

Nel confronto di sabato scorso la Rai e Ballando avrebbero sbaragliato gli avversari con il 26,8% di share contro il 14,7% raggiunto dal GF. Vale a dire 3,4 milioni di spettatori contro 1,8 milioni. Gli ascolti sarebbero andati addirittura peggio durante l’ultimo martedì, quando il reality ha toccano appena il 13,9% di share.

Dei dati che certamente fanno riflettere l’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che starebbe pensando ad una chiusura anticipata del programma.

Chiusura anticipata Grande Fratello: cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi

Gli ultimi dati relativi agli ascolti del Grande Fratello starebbero facendo pensare a Pier Silvio Berlusconi di anticipare la chiusura del programma. In passato ci siamo abituati a non conoscere con molto anticipo la data effettiva della finale del reality, tranne in qualche eccezione in quegli anni in cui il GF ha scatenato non poche polemiche per via della condotta dei concorrenti.

Ed anche quest’anno, a quanto pare, non ci sarebbero buone notizie all’orizzonte. Infatti, sembra proprio che le storie dei concorrenti non riescano ad appassionare il pubblico come ci si aspetterebbe. Nonostante un inizio piuttosto positivo per quanto riguarda i contenuti che si sono posti al centro dell’attenzione, nell’ultimo periodo si starebbe verificando un’inversione di rotta, con il pubblico generalista poco interessato alle dinamiche all’interno della casa.

In particolare, a non convincerebbe sarebbe soprattutto la presenza di alcuni inquilini già visti e rivisti in altre trasmissioni. Prima fra tutte Temptation Island. Per questo motivo, ed anche alla luce del recente flop de La Talpa condotto da Diletta Leotta e gli scarsi risultati ottenuti precedentemente con l’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria, Berlusconi starebbe facendo delle importanti riflessioni.

Secondo quanto riportato da TvItaliana, l’amministratore delegato Mediaset avrebbe richiesto una riunione urgente, non essendo più soddisfatto del prodotto consegnato da Alfonso Signorini. Il suo ruolo, di fatto, non sarebbe mai stato messo in discussione. Tuttavia, non è da escludere che si possa tentare anche in questo caso un cambio di strategia.

Lo sapremo prossimamente dato che, a quanto si vocifera, Berlusconi avrebbe dato al programma altre due settimane con il doppio appuntamento. Dopodiché, si deciderà se procedere diversamente rispetto a quanto preventivato ed anticipare, quindi, la chiusura del programma.