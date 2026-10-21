Cisterna di Latina, allerta arancione in vigore: le indicazioni per i cittadini

Dalla tarda serata di martedì 20 ottobre 2026 e per le prossime 18-24 ore, il Comune di Cisterna di Latina ha diramato un’allerta arancione a causa del maltempo. Si prevedono piogge che varieranno da sporadiche a diffuse, con possibili rovesci anche di tipo temporalesco.

In particolare, i fenomeni saranno caratterizzati da intense precipitazioni, frequenti fulmini, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Vista la situazione attesa, si raccomanda a tutti i cittadini di mantenere alta l’attenzione e di adottare comportamenti responsabili.

È consigliabile evitare di esporsi a situazioni di pericolo, limitando gli spostamenti non necessari durante il maltempo e seguendo attentamente gli avvisi e gli aggiornamenti delle autorità locali.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è opportuno consultare i canali ufficiali del Comune di Cisterna di Latina.